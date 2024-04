Prințul Harry mai încearcă o dată. Cum s-a autoinvitat în Marea Britanie

Prințul Harry revine în Marea Britanie pentru a participa la jocurile Invictus. Ultima vizită a Ducelui de Sussex în Marea Britanie a avut loc în luna februarie, când și-a vizitat tatăl diagnosticat cu cancer.

Prințul Harry va marca pe 8 mai un deceniu de la înființarea jocurilor Invictus. Competiție pe care de altfel a fondat-o în 2014. Ducele va susține un discurs la Catedrala St. Paul din Londra, potrivit unui anunț postat de Invictus Foundation pe rețeaua de socializare X.

În prezent, harry locuiește în Statele Unite altăuri de soția lui Meghan Markle. Ultima vizită a Prințului în Marea Britanie s-a consumat în luna februarie, la scurt timp după ce Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer. Casa Regală a Marii Britanii a anunțat recent că regele își va relua în cel mai scurt timp îndatoririle oficiale.

The Invictus revealed Prince Harry a soldier’s prince a man who turned something he started at a very young age into not only a mega Olympic sport for injured soldiers (physical and mental) and also an organization that supports soldiers & their families in every way #PrinceHarry pic.twitter.com/ukGOUqz4t2

— Carmella (@Sussex5525) April 28, 2024