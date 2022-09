Prințul Harry a scos-o din minți și pe Camilla. Probleme între ducele de Sussex și regina consoartă a Marii Britanii

Scriitoarea Katie Nicholl a susținut că au existat „momente de tensiune” în cele 15 minute ale întâlnirii din aprilie de la Castelul Windsor, între prințul Harry și Camilla, devenită recent regină consoartă a Marii Britanii.

Probleme între prințul Harry și regina consoartă Camilla, mama lui vitregă

Într-un fragment din cartea „The New Royals”, publicată în Vanity Fair, Katie Nicholl a citat o sursă apropiată de familia regală, care a declarat că prințul Harry ar fi încercat să rezolve diferendele cu restul familiei regale prin mediere.

„Harry s-a dus cu îmbrățișări și cu cele mai bune intenții și a spus că vrea să clarifice lucrurile. El a sugerat de fapt să folosească un mediator pentru a încerca să rezolve lucrurile, ceea ce l-a făcut pe Charles să fie oarecum uimit și pe Camilla să scuipe în ceaiul ei. I-a spus lui Harry că este ridicol și că ei sunt o familie și că vor rezolva problema între ei”, ar fi spus Camilla prințului Harry, conform unor surse apropiate familiei regale britanice.

Ducele de Sussex, probleme vechi cu restul familiei regale britanice

Prințul Harry, care locuiește în California cu Meghan Markle și cei doi copii ai lor, asta după ce a renunțat la îndatoririle regale în martie 2020, a făcut o serie de declarații care au dăunat monarhiei britanice, așa cum a fost interviul acordat în anul 2021 cunoscutei Oprah Winfrey.

„Sunt multe lucruri de rezolvat acolo. Sunt multe răni care s-au întâmplat și voi continua să încerc să fac una dintre prioritățile mele să încerc să vindec această relație. Îl iubesc pe William la nebunie, este fratele meu, am trecut prin iad împreună, avem o experiență comună, dar am fost pe căi diferite. Iar timpul vindecă toate lucrurile, sperăm”, a spus prințul Harry.

Prințul Harry a vizitat-o pe regretata regină Elisabeta a II-a

Despre întâlnirea din aprilie cu regretata regină Elisabeta a II-a, prințul Harry a spus că el și bunica sa au servit ceai, dorința lui fiind atunci de a o „proteja” pe regretata suverană.

„Atât Meghan, cât și eu am băut ceai cu ea. A fost într-o formă excelentă, are întotdeauna un simț al umorului deosebit. Mă asigur doar că este protejată și că are oamenii potriviți în jurul ei”, a spus Harry după vizita sa la Castelul Windsor, conform Express.co.uk.