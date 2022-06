Regina Elisabeta s-a răzbunat pe Harry și Meghan: Ce a făcut când a cunoscut-o pe Lilibet, fiica cea mică a celor doi duci. FOTO

Regina Elisabeta, în vârstă de 96 de ani, ar fi cunoscut-o, joi, pentru prima dată, pe strănepoata sa, fiica prințului Harry și a lui Meghan Markle. Doar că suverana ar fi interzis ca vreun fotograf angajat de cei doi părinți să imortalizeze momentul în care a luat-o în brațe pe micuța Lilibet.

Potrivit informațiilor furnizate de presa internațională, ducele și ducesa de Sussex și-ar fi dorit ca un fotograf privat să captureze momentul în care fiica lor își cunoaște străbunica pentru a rămâne drept amintire. Cu toate acestea, lor li s-ar fi spus că nu au „nicio șansă” să facă un astfel de lucru, deoarece întâlnirea a fost una „privată, de familie”.

Persoane din interiorul palatului s-ar fi temut că orice fotografie realizată de prințul Harry și Meghan Markle ar fi fost împărtășită cu posturile de televiziune din Statele Unite. Relația soților Sussex cu Regina Elisabeta a fost afectată atunci când aceștia „i-au spus” monarhului că fiica lor va purta numele Lilibet, porecla Majestății Sale din copilărie, „în loc să îi ceară acordul” în acest sens.

🚨BREAKING: New photo of smiling Lilibet released by Prince Harry and Meghanhttps://t.co/DFhyxeY2fZ

— The Telegraph (@Telegraph) June 6, 2022