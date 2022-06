O nouă fotografie cu Lilibet, strănepoata reginei Elisabeta. Prinţul Harry şi Meghan Markle sărbătoresc întâia aniversare a micuței

Instantaneul a fost realizat sâmbătă, 4 iunie, de către Misan Harriman, apropiată a familiei regale, anunță un purtător de cuvânt.

Micuța Lilibet apare stând pe iarbă, îmbrăcată într-o rochie de culoare albastră, accesorizată cu o fundă albă prinsă în păr.

