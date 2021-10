Primul transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria din Cpitală, după o pauză de aproape doi ani

Echipa medicală de la Spitalul Sfânta Maria, care se ocupă de transplant pulmonar a intrat în sala de operaţie vineri seara, sub coordonarea medicului chirurg Igor Tudorache, pentru a realiza transplant pulmonar după aproape un an şi nouă luni, timp în care nu s-a mai făcut nicio operaţie de acest fel. Ultimul transplant pulmonar la Spitalul Sfânta Maria a avut loc pe 13 ianuarie 2020, scrie news.ro.

Donator este o tânără în vârstă de 28 de ani care a intrat în moarte cerebrală în urma unui accident vascular cerebral. O echipă de specialişti de la Bucureşti a prelevat ficatul, plămânii şi fragmente de os-tendon, iar o echipă de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj a prelevat rinichii. Echipele de la Bucureşti au plecat de dimineaţă, în jurul ore 10.30 cu o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române configurată pentru misiuni medicale spre Târgu-Mureş.

„Ideal este ca plămânii să fie implantaţi cam în 6 ore”

„Nu am întâmpinat dificultăţi, o prelevare de rutină, multiorgan, am prelevat plămânii, ficatul şi rinichii. Echipa care a prelevat plămânii şi ficatul a venit de la Bucureşti, echipa care a prelevat rinichii este din Cluj.

Ideal este ca plămânii să fie implantaţi cam în 6 ore, dar vor fi implantaţi mult mai repede. Colegii mei stabilesc cine este receptorul, sunt anumite criterii care sunt stabilite la faţa locului. Ambii plămâni se transplantează. Toată prelevarea a durat undeva la două ore, cu totul”, a declarat medicul Dragoş Chiriţă, coordonatorul echipei de prelevare a plămânilor de la Spitalul Sfânta Maria

Astăzi au fost chemate la spitalul Sfânta Maria din Capitală două paciente aflate pe lista de aşteptare pentru un transplant pulmonar pentru a se stabili care dintre ele este compatibilă 100% şi poate primi plămânii prelevaţi de la pacienta de 28 de ani de la Târgu – Mureş. A.T., în vârstă de 51 de ani, este una dintre ele. Pacienta aşteaptă un transplant pulmonar din 2019 şi astăzi a sperat că poate intra în operaţie pentru a putea primi o nouă şansă la viaţă. Conducerea unităţi sanitare nu a confirmat însă dacă ea este cea care a intrat în operaţie pentru transplantul pulmonar sau cealaltă pacientă care a fost chemată la spital pentru analize.

„Dacă aş fi eu aleasă, ar fi ca o naştere din nou”

„Momentan nu ştiu nimic, sunt în salon, doar mi-au luat analize. Nu ştiu sigur dacă fac operaţia astăzi, m-am pregătit dar nu ştiu sigur. Din 2019 aştept să fac acest transplant. Am masca pe faţă, de aceea vorbesc mai greu, nu pot să stau pe spate, am fibroză pulmonară. Mai este încă o doamnă, suntem două. Nu ştiu ce se va întâmpla. Nu au spus decât atât, că este posibil ca una să plece acasă, în sensul că nu face transplant, nu este compatibil plămânul cu persoana respectivă, acum aşteptăm. Dacă aş fi eu aleasă, ar fi ca o naştere din nou.

Cu boala este foarte greu, dar asta este, aşteptarea este foarte dureroasă. Am un băiat, aşteaptă să-şi vadă mama bine ca să-i legene nepoţii, nu mă are decât pe mine şi atât”, a declarat pacienta pentru News.ro vineri, în jurul prânzului, înainte ca medicii să stabilească cine intră în sala de operaţie pentru a putea primi plămâni sănătoşi.

Inima pacientei care a intrat în moarte cerebrală la Târgu Mureş nu a putut fi prelevată pentru că medicii nu au găsit un pacient aflat pe lista de aşteptare care să fie compatibil.

Prof. Dr. Horaţiu Suciu, şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant a explicat că pacienţii aflaţi pe lista de aşteptare atât la Târgu Mureş, cât şi la Spitalul Floreasca din Capitală, acolo unde există singurul centru din Capitală unde se face transplant de inimă sunt bărbaţi de talie mare iar cordul donatorului este mic şi nu poate fi compatibil, nu ar fi putut face faţă. Prof. Dr. Suciu: “Inima, prin particularităţile ei, trebuie să îndeplinească foarte multe condiţii pentru a fi fezabilă pentru transplant”

Inima nu a fost prelevată

„Nu am prelevat inima în centrul din Târgu-Mureş, lucru pe care l-am anunţat Agenţiei Naţionale de Transplant, nu am găsit un receptor compatibil. Aşa cum se ştie, compatibilitatea inimii este mai dificil de obţinut decât în cazul altor organe, din 10 situaţii de transplant de organ, doar în 1 până la 3 situaţii se poate preleva şi inima.

Şi asta pentru că, inima, prin particularităţile ei, trebuie să îndeplinească foarte multe condiţii pentru a fi fezabilă pentru transplant la un anumit receptor. În situaţia actuală era vorba despre o donatoare tânără, o femeie tânără de 28 de ani de greutate mică, de vârstă mică, situaţie în care acest cord putea fi transplantat unui adolescent sau unei femei tot aşa de vârstă şi de greutate mică, din păcate atât receptorii noştri, atât de la Tg.Mureş cât şi de la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca cu care ne-am consultat , erau bărbaţi de talie mare şi un cord atât de mic nu ar fi putut face faţă.

Ne pare extrem de rău că s-a pierdut un cord bun, dar motivele sunt subiective, sperăm ca astfel de lucruri să fie cât mai rar, dar ele fac parte din realităţile chirurgiei de transplant.

Donatorul, a fost vorba despre un accident vascular cerebral, un anevrism de arteră cerebrală rupt, şi în această situaţie s-a instalat relativ repede moartea cerebrală care a fost constatată de comisia care se ocupă cu acest transplant.

Prof. Dr. Suciu: Este o decizie grea cea în care trebuie să refuzi un astfel de organ, ne e dor de vremurile în care făceam un transplant măcar pe lună

E o decizie grea cea în care trebuie să refuzi un astfel de organ, ne e dor de vremurile în care făceam un transplant măcar pe lună, să rămânem optimişti, important este ca publicul să ştie că la Târgu Mureş există în orice moment o echipă şi posibilitatea tehnică şi resursa umană pentru continuarea transplantului de cord în România.

La noi, în luna mai, am făcut ultimul transplant, dar se poate şi mâine să vină două corduri şi să facem două transplanturi, nu se ştie niciodată, ideea este să fim pregătiţi permanent pentru această provocare, şi suntem”, a spus Prof. Dr. Horaţiu Suciu.

Au fost prelevate fragmente de os-tendon

O echipă coordonată de medicul Andrei Nica de la Spitalul Colentina din Capitală s-a ocupat de prelevarea de fragmente de os-tendon de la pacienta de 28 de ani care a intrat în moarte cerebrală. Intervenţia a fost una finalizată cu succes, iar grefele astfel prelevate vor fi stocate la banca de ţesuturi de la Spitalul Colentina din Capitală, singura din ţară care asigură grefe pentru mai multe spitale din teritoriu.

„Am reuşit să prelevăm tendoane care se prelevează numai la pacienţii tineri, şi care au o structură mai solidă, totul a mers bine, echipa s-a mişcat bine, am avut o plăcere deosebită să avem printre noi şi un coleg de aici de la Târgu Mureş, doctorul Vergil Cerni care s-a alăturat echipei noastre şi nu numai aici, el a însoţit echipele noastre şi la Cluj, am terminat şi ne pregătim să ne întoarcem spre casă.

Am prelevat numai părţi osoase care sunt legate de tendon, nu am prelevat os, pentru că stocul din banca de ţesut este mare, am luat ce nu avem, practic.

Fragmentele prelevate sunt într-o geantă frigorifică, specială, de transport, care ajunge la Bucureşti, ele sunt deja procesate şi vor fi congelate”, a explicat medicul primar ortoped şi consilier al Agenţiei Naţionale de Transplant Andrei Nica de la Spitalul Colentina pentru News.ro.

Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant a explicat că pacientul care va primi o nouă şansă la viaţă printr-un transplant de ficat la Spitalul Fundeni din Capitală este un bărbat în vârstă de 36 de ani cu ciroză post hepatită cu virus B şi D.

Potrivit datelor preluate din Registrul Naţional de Transplant publicate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Transplant, 31 de oameni sunt trecuţi pe lista de aşteptare pentru un transplant cardiac, 3012 pentru embriotransfer, 650 pentru celule stem hematopoietice, 268 de pacienţi aşteaptă un transplant de cornee, 445 au nevoie de unul hepatic, 97 sunt pe lista de aşteptare pentru un transplant os-tendon, 6 au nevoie de un transplant pulmonar ( cifra în care este inclusă şi pacienta transplantată astăzi), iar cei mai mulţi pacienţi, 3200 sunt trecuţi pe lista de aşteptare pentru un transplant de rinichi.