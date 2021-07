FCSB a debutat în noul sezon al Ligii I cu un egal, scor 0-0, obținut pe terenul formației FC Botoșani. A fost prima partidă oficială pe banca „roș-albaștrilor” pentru tehnicianul Dinu Todoran. Care, la final, a avut un discurs neașteptat. Și a explicat că decizia de-a schimba trei jucători la pauză i-a aparținut finanțatorului Gigi Becali.

Dinu Todoran a dat un răspuns sincer legat de implicarea lui Gigi Becali la FCSB

Întrebat de ce a operat aceste modificări, Todoran a spus: „Știți cum se procedează la noi, n-are rost să mă îmi puneți mereu această întrebare”.

Dinu Todoran a recunoscut că a început cu un pas făcut strâmb. „Da, este un semieșec, dar am dominat jocul. N-am fost lucizi la finalizare, dar vom regla și acest lucru, ușor, ușor. Am dominat jocul, dar am suferit la finalizare. Pe viitor, vom fi mai atenți. A ratat și Mbappe penalty, e normal, e fotbal. Data viitoare, va înscrie.

Urmează un meci greu, cu Karagandy, sperăm să fim 100% din toate punctele de vedere. Jucătorii nou-veniți se vor adapta ușor, ușor, la echipa noastră. Toate meciurile noastre sunt grele. Azi am întâlnit o echipă bună, de play-off. Azi nu am fost lucizi”, a mai spus Dinu Todoran.

Finanțatorul s-a enervat când a auzit despre subiect

În replică, Gigi Becali a spus că nu el a ordonat schimbările, pentru că nu este antrenor. „Întrebați-l pe antrenor, de ce mă întrebați pe mine asta? Ce, eu sunt antrenor? Întrebați-l pe el. Voi nu vreți să vă vorbească omul, voi vreți senzații și n-am chef. Probabil s-au schimbat fundașii centrali pentru a vedea antrenorul cu ce pereche de fundași centrali să joace.

El așa convenise de la început. Eu am vorbit cu o zi-două înainte, a zis că va începe cu o pereche de fundași și apoi va decide cu cine joacă. La antrenamente nu se vede bine. O să stabilim împreună, înainte de următorul meci, cu ce cuplu de fundași va juca omul”, a afirmat Becali la Digi Sport.