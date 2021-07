Gigi Becali, 63 de ani, finanțatorul de la FCSB, va primi pensie, pentru că a ocupat funcția de europarlamentar. Latifundiarul din Pipera a povestit că a fost sunat luna trecută, de un oficial de la Bruxelles, care l-a întrebat dacă vrea să beneficieze de acest venit. Este vorba despre suma de 2.500 de euro, pentru un mandat avut în Parlamentul European. De asemenea, va încasa suma de 4.000 de euro de la statul român, pentru că a fost parlamentar timp de 12 luni.

Gigi Becali va primi pensie și de la statul român, și de la Parlamentul European

Neîncheiat, pentru că, la un moment dat, Becali s-a retras. Ulterior a regretat și a afirmat că dacă rămânea europarlamentar nu ar fi fost condamnat la închisoare.

„Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit. Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, spunea Becali în 2013.

„Omul e tare, are putere. Nu am ştiut că are o aşa mare putere asupra omului puternic. Dacă a putut să facă asta, bravo lui. Dar să ştie un lucru, noi nu răspundem doar pe lumea asta, ci şi pe ailaltă. (..) A zis că el deţine puterea în justiţie şi face ce vrea cu mine. E o decizie care nu e chiar definitivă, definitivă. E definitivă pentru România, dar voi ataca la CEDO, ca să se facă o revizuire. Probabil că va dura un an de zile, după care se vor schimba multe sintagme. Se vor schimba mai multe şi peste un an şi jumătate, după prezidenţiale. M-au făcut căţeluş. Mie mi-au omorât sufletul, mi-au demonstrat că ei fac ce vor“, mai afirma finanțatorul.