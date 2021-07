„Nu mor caii când vor câinii! Mi-au șters pagina oficiala de europarlamentar pe care o am de șapte ani, dar reamintesc ce am spus prin repostare pentru că am salvat majoritatea intervențiilor în Parlamentul european și la televiziuni! Doamne ajută!”, a scris pe contul personal de Facebook demnitarul.

Maria Grapini: „Oameni fără caracter”

Maria Grapini a mai anunțat că, în curând, își va redeschide o nouă pagină de europarlamentar. Ea a apreciat că persoanele care i-au șters pagina de Facebook sunt persoane fără caracter.