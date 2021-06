Pandemia provocată de coronavirus nu i-a stricat socotelile lui Gigi Becali. În plină criză, Becali a făcut milioane de euro din vânzarea terenurilor, upă cum singur se laudă. Mai mult, patronal FCSB spune că a primit ”indicații” de la Dumnezeu cum să-și administreze averea.

”Pentru mine nu a fost nicio perioadă grea, a fost chiar și mai bine de cinci ori. Păi cum așa? S-au dublat prețurile la terenuri. Și am vândut în pandemie terenuri la dublu preț decât era înainte de pandemie. Am vândut în pandemie, am luat 11 milioane bani cash. Omul nu ține cont de pandemie, omul dă când vrea el și cât vrea el. Toată averea, împlinirea asta toată e a Domnului, toate bogățiile. Și el mi-a dat mie și a zis bă, îți dau ție să administrezi. Dacă nu administrezi bine, vai de capul tău”, a spus Gigi Becali la Antena 3.

De altfel, Gigi Becali este unl dintre cei mai bogați Români. Potrivit Top Capital 300, acesta are o avere estimate la 350 și 450 de milioane de euro.

Gigi Becali, unul dintre cei mai bogați români

Acesta a încasat sume enorme și din plecările jucătorilor de la FCSB. Astfel, de când a ajuns finanțator al echipei, în 2003, milionarul din pipera a încasat numai din plecările jucătorilor peste 100 de milioane de euro.

Fotbalistul care a adus cea mai mare sumă în conturile clubului este Dennis Man, care a plecat în iarna aceasta la Parma contra sumei de 13.000.000 de euro. Mijlocașul de bandă crescut la Arad este urmat în acest top de Nicolae Stanciu, cedat la Anderlecht, în 2016, pentru 9.700.000 de euro, dar și de Vlad Chiricheș, pentru care Tottenham a oferit suma de 9.500.000 de euro în anul 2015.

Din averea pe care o are, Gigi Becali face și acte de caritate. Recent, acesta a dezvăluit că de șapte ani încoace trimite ajutoare pe continentul african, unde a construit și biserici.

„Am trimis arhitecți, ingineri și pictori, iar africanii au învățat imnul României în semn de mulțumire. Interesul meu este numai unul singur. Îl vreau pe Hristos și vreau să fiu cu Hristos și dacă vrei să fii cu Hristos trebuie să faci bine”, a spus Gigi Becali.