Anchetă rezolvată după aproape 50 de ani

Din anul 1972, de la comiterea omorului, oamenii legii au continuat să ancheteze cazul adolescentei violate și omorâte, iar după aproape 50 de ani de la infracțiune, procurorii au găsit vinovatul.

„Acum 49 de ani, în iulie 1972, o fată de 15 ani a împrumutat bicicleta tatălui său pentru a merge la un meci de baseball. Ea nu s-a mai întors acasă. Pentru departamentul nostru, acest caz n-a fost niciodată unul „rece” (vechi și nerezolvat, n.r.) Am continuat să investigăm acest caz 49 de ani. N-am uitat de uciderea lui Julie Ann Hanson, am continuat să-l căutăm pe ucigaș. Și am avut poza ei pe birouri și dosare în toți acești ani”, a declarat Robert Marshall, șeful poliției din Naperville, Illinois.

Criminalul riscă pedeapsa cu moartea

Conform informațiilor autorităților judiciare, inculpatul este un fost sudor, pe nume Barry Lee Whelpley, care la momentul comiterii infracțiunii era în vârstă de 27 de ani. Între timp, acesta a ieșit la pensie, însă nu va avea o bătrânețe fericită.

„Fost sudor, tocmai s-a pensionat în Minnesota și nu locuia în Napperville la momentul crimei. Avea 27 de ani. Acum are 76”, a declarat presei internaționale procurorul districtual James Glasgow, conform Antena3.

În cazul de față, procurorii au menționat că au dat de urma lui Barry Lee Whelpley prin analizarea unor probe genealogice și a analizei ADN. Ei au mai transmis că bărbatul a fost pus sub acuzare pentru omor de gradul 1. Infracțiunea presupune premeditarea crimei și poate duce la pedeapsa cu moartea, conform declarațiilor procurorilor.

În cazul lui Barry Lee Whelpley, cauțiunea a fost fixată la 10 milioane de dolari, potrivit sursei citate.