Statul Illinois îl primește pe Satan lângă Pomul de Crăciun

An de an, în luna decembrie, capitoliul din Springfield, capitala statului american Illinois, se împodobește cu obișnuitele decorațiuni de Crăciun: un brad somptuos cu beculețe și globuri, o iesle cu Pruncul și Sfânta Familie, plus Menorah, sfeșnicul cu nouă brațe, simbol al sărbăto rii evreiești Hanukkah. Anul acesta, alături de aceste obiecte sfinte, a apărut și unul satanist. În mijlocul rotondei tronează o curioasă sculptură în onix, reprezentând un șarpe încolăcit în jurul brațului unei femei care ține un măr. Este vorba de un omagiu adus lui Belzebuth, comandat de Templul lui Satan din Chicago.

Lucrarea, care se numește Snaketivity (combinație între „snake” și „nativity” - „șarpe” și „nativitate”), este așezată pe un postament cu inscripția: „Cunoașterea este cel mai mare dar”.

Organizația Templul lui Satan a lansat o chetă pe site-ul dedicat GoFundMe, pentru a strânge 1500 de dolari cu care să finanțeze lucrarea (a adunat 1900!), explicând că „nu va permite unei singure perspective religioase să domine peisajul din rotonda capitoliului”. Cheta a fost însoțită de un video în care o femeie dansează cântând o parodie după un cântec de Crăciun.

Pe site-ul său, Templul lui Satan se descrie ca „o organizație non-religioasă hotărâtă să oprească periculoasa invazie a teocrației în sânul guvernului american”.

Apariția obiectului satanist a provocat furtună pe rețelele sociale și guvernul din Illinois a primit numeroase plângeri din partea cetățenilor indignați, care afirmă că astfel sunt ridiculizate credințele religioase și se face apologia Răului. Un deputat Republican a adresat o cerere oficială pentru retragerea „operei de artă”, însă autoritățile statului au răspuns că nu pot face nimic, dat fiind că ar fi vorba de sacrosancta libertate religioasă și de expresie garantată prin Constituție.

Un diavol „metaforic”

Templul lui Satan respinge acuzațiile de „satanism” propriu-zis, afirmând că adepții săi nu cred în existența Satanei sau a supranaturalului”, se arată pe site-ul organizației. „Satan este simbolul rebelului etern”, o „reprezentare metaforică” a unui „Satan literar”, ca în operele lui John Milton, William Blake sau Anatole France.

Potrivit purtătorului de cuvânt al sectei, Lex Manticore, „opera” din capitoliu o reprezintă pe Eva în grădina Raiului, mâncând fructul Pomului Cunoașterii. „Evident, îl considerăm pe Satan ca pe un erou al acestei povești, care răspândește cunoașterea”, a declarat el pentru State-Journal Register. Secta a amplasat până acum statui sataniste în Michigan și Arkansas, în semn de protest față de un monument dedicat Celor 10 Porunci.

Excesiv de tolerantul stat Illinois a permis ca în aceeași rotondă a capitoliului să fie amplasată și o declarație a Freedom From Religion Foundation (Fundația de Eliberare de Religie), un grup antireligios care afirmă, în linia lui Marx, Engels și Lenin, că „religia nu reprezintă decât mituri și superstiții care împietresc inimile și duc la sclavie spiritele”.

