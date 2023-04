Primele imagini cu bătaia dintre jucătoarele de hochei ale României și Bulgariei. De la ce a pornit scandalul

Jucătoarele de hochei din echipele naționale ale României și Bulgariei s-au bătut chiar în timpul meciului direct de la Cupa Mondială de senioare, Divizia a III-a, de la Brașov. Imaginile cu scandalul au devenit virale pe Internet, având deja peste 75.000 de vizualizări, iar sportivele au fost aspru sancționate.

Bătaia a avut loc pe 9 aprilie, pe Patinoarul Olimpic de sub Tâmpa. Arbitrul Emma Sanders din Marea Britanie a încercat să le oprească pe jucătoare, dar fără rezultat. După ce scandalul a degenerat, Sanders a trebuit să pronunțe un total de 554 de minute de penalizare. 265 pentru România, 289 pentru Bulgaria. Numai după sirena finală au fost nouă jucătoare sancționate pentru bătaia generală de după încheierea partidei și 470 de minute de penalizare.

România a câștigat disputa cu 10-2 și a terminat competiția pe locul 4, în vreme ce bulgăroaicele au fost pe 5. Grupa A din cadrul Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață Senioare, Divizia III a fost câștigată de Hong Kong, cu 13 puncte, potrivit GSP.

BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA 🇷🇴🇧🇬

554 penalty minute game.

🎥: Taylor Cheng on Facebook. pic.twitter.com/Qg2lRyDkHU

— Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) April 9, 2023