O nouă competiție după modelul Cupei Mondiale. Unde va fi găzduită

Gianni Infantino a vorbit vineri despre ultimele modificări pe care FIFA le va face din 2025. Președintele forului mondial a anunțat că formatul Mondialului Cluburilor va avea un nou format, asemănător cu cel al Cupei Mondiale. Vor juca 32 de echipe.

Președintele FIFA a anunțat că acest turneu se va disputa o dată la patru ani, la fel cum are loc Cupa Mondială de fotbal. Până acum, Mondialul Cluburilor a avut loc anual, iar formatul a fost unul eliminatoriu. Cu toate astea, unele cluburi nu sunt încântate de noua structură propusă de FIFA.

Premiile pentru ediția din 2025 vor ajunge la 150 de milioane de lire sterline. Mai mult, prima ediție din noul format al competiției s-ar putea organiza în SUA. Noul format: să aibă loc în țara gazdă (sau una dintre ele) care organiza și Cupa Confederațiilor (turneu care avea loc cu un an înainte de Cupa Mondială).

