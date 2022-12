Campionatul Mondial de Fotbal. FIFA a deschis proceduri disciplinare împotriva Argentinei şi Ţărilor de Jos

Echipa naţională a Argentinei a învins vineri seara, la lovituri de departajare, scor 2-2 (4-3), naţionala Ţărilor de Jos şi s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale din Qatar.

Meciul a fost tensionat, arbitrul acordând 15 cartonaşe galbene – opt pentru Argentina şi şapte pentru Ţările de Jos, dar şi un cartonaş roşu olandezului Denzel Dumfries, după loviturile de departajare.

“Comisia de Disciplină a FIFA a deschis o procedură împotriva federaţiei argentiniene, pentru posibila încălcare a articolelor 12 (comportament necorespunzător al jucătorilor şi oficialilor) şi 16 (securitate şi ordine la meci)”, a precizat FIFA.

Federaţia olandeză este vizată de o procedură tot pentru posibila încălcare a articolului 12 al regulamentului.

Campionatul Mondial din Qatar

Argentina s-a calificat în semifinalele de la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar, după ce a învins Olanda cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare, vineri seara, pe Lusail Stadium din Al Daayen, într-un meci terminat la egalitate, 2-2 (0-1, 2-2), la finalul prelungirilor.

Argentina s-a impus meritat într-unul dintre cele mai dramatice meciuri de la Cupa Mondială 2022, în care a avut 2-0, a fost egalată, dar a luptat până la capăt şi tenacitatea i-a fost răsplătită de portarul Emiliano Martinez, care a apărat două lovituri de la 11 metri.

Lionel Messi: „A fost un meci mare, foarte dificil. Ştiam că aşa vor sta lucrurile”

După meci, căpitanul Argentinei, Lionel Messi, a afirmat că trăit o „bucurie imensă” în momentul obţinerii calificării în semifinalele Cupei Mondiale 2022.

„A fost un meci mare, foarte dificil. Ştiam că aşa vor sta lucrurile. Avem o echipă grozavă, dar am suferit prea mult şi nu meritam asta. Am condus cu 2-0, am evoluat într-o manieră bună. Adversarii ne-au pus probleme la mingile înalte, au adus mulţi jucători masivi în careu.

Au egalat şi am ajuns să suferim. Dar suntem în semifinale şi asta ne-am dorit. Egalarea lor mi s-a părut foarte nedreaptă. A venit dintr-o lovitură liberă, care nu trebuia acordată, după părerea mea. Însă arbitrul a fost aşa tot meciul, a fost cu adevărat împotriva noastră. Când Lautaro (Martinez) a transformat penalty-ul său, a fost o bucurie imensă. Pentru că am suferit, a fost un meci foarte dur”, a declarat Messi.