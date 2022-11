Cum a devenit FIFA o structură mafiotă

Pînă în 1974, cînd fostul înotător brazilian Joao Havelange avea să înterupă mandatul de 14 ani al lui Sir Stanley Rous, FIFA era un organism care avea de oferit lumii o singură prăjitură: Cupa Mondială de Fotbal, competiţie care se desfăşoară o dată la 4 ani şi care reuneşte cele mai puternice reprezentative ale fotbalului din cele 6 confederaţii afiliate.

Odată cu preluarea puterii de către Havelange acesta l-a cooptat în echipa sa pe elveţianul Sepp Blatter, fost secretar al federaţiei helvete de hochei pe gheaţă şi fost responsabil în relaţia cu sportul al cunoscutului producător de ceasuri Longines. Iar de aici încolo FIFA începe o adevărată schimbare la faţă, devenind în decurs de cîţiva ani dintr-un ong sărac într-o adevărată multinaţională care valora miliarde de dolari, cu influenţă globală.

Cum acolo unde sînt bani mulţi există şi corupţie pe măsură, cel mai urmărit eveniment al planetei, Campionatul Mondial de Fotbal, avea să fie încredinţat de către FIFA spre organizare 4 ani mai tîrziu Argentinei. Doar că Argentina la vremea aceea era condusă de junta militară a generalului Videla, responsabilă de mii de crime, răpiri şi tortură asupra opozanţilor. De altfel, căpitanul pumelor, Daniel Pasarella a primit tofeul de campion mondial din mîna lui Havelange la doar 500 de metri distanţă de locul în care se petreceau cele mai monstruoase atrocităţi ale regimului. Între timp a apărut în peisaj Horst Dasler, patronul gigantului Adidas, care avea să creeze un alt gigant, de data aceasta în marketing, ISL Marketing A.G., care deţinea toate drepturile comerciale ale FIFA în relaţiile cu terţii.

Iar banii au început să curgă. ONG-ul pînă nu demult sărac avea să înceapă să deţină în afara drepturilor de imagine şi de televizare care decurgeau din parteneriatul cu ISL, bunuri imobiliare, bancă proprie şi alte asset-uri care valorau şi mai valorează încă miliarde USD. Iar toate acestea iscă lupte pentru putere. Şi cum şiretul şi infamul Sepp Blatter nu s-a dat în lături de la nimic pentru a acapara puterea şi banii acesta l-a şantajat pe partenerul său, Havelange, iar după o călătorie comună de 24 de ani acesta a renunţat la conducerea forului mondial în favoarea celui care îl secondase pînă mai ieri.

Sub domnia lui Blatter FIFA avea să prospere şi mai mult iar corupţia să înflorească. Nu este nimic suprinzător că state precum Rusia sau Qatar au primit organizarea Cupei Mondiale. Şi Rusia, şi Qatarul nu au făcut şi nu fac altceva decît să se valideze ca parteneri viabili pentru Occidentul democratic prin organizarea acestui eveniment fără egal. Şi le-a ţinut figura pînă cînd nişte inşi din etajele superioare ale acestei structuri mafiote au intrat sub lupa IRS şi FBI fiindcă operaţiunile lor oneroase intrau sub incidenţa legilor federale americane. A fost momentul în care s-a declanşat uraganul asupra aceste cupole. Pentru a vă familiariza cu această caracatiţă care a acaparat cel mai popular sport şi cel mai mare fenomen social al planetei vă îndemn să urmăriţi documentarul în 4 episoade „FIFA: fotbal, bani şi putere” difuzat de platforma de streaming Netflix.