Cum arată topul celor mai valoroși fotbaliști de la Cupa Mondială 2022

Erling Haaland a devenit de curând cel mai bine cotat fotbalist din lume, fiind evaluat la 170 de milioane de euro. Având în vedere că Norvegia nu e prezentă la Cupa Mondială, jucătorul cu cea mai bună cotă de piață care merge în Qatar este francezul Kylian Mbappe, evaluat la 160 de milioane de euro.

El este urmat în acest top de jucătorul lui Real Madrid, brazilianul Vinicius Junior (120 de milioane de euro) și englezul Phil Foden (110 milioane de euro). La 100 de milioane de euro sunt evaluați următorii fotbaliști: Jamal Musiala, Pedri, Jude Bellingham și Federico Valverde, în timp ce Harry Kane este cotat la 90 de milioane de euro.

Prezentarea celor mai bine cotați fotbaliști de la Cupa Mondială

Kylian Mbappe – 160 de milioane de euro

Încă de la o vârstă fragedă a fost considerat urmașul lui Pele și a confirmat din plin așteptările ce existau de la el. A fost campion mondial cu Franța la ediția din 2018 și are deja cinci titluri câștigate în PSG. Pentru naționala Franței a marcat 28 de goluri în 59 de partide, dar evoluțiile sale sunt din ce în ce mai bune în ultimii doi ani. Spre exemplu, în 2021 și 2022 a marcat 12 goluri în cele 20 de meciuri disputate pentru naționala Franței.

În aceste condiții, nu este de mirare că Mbappe este pe locul 2 în oferta de pariuri Cupa Mondiala pentru câștigarea titlului de golgheter în Qatar. El are cota 10.00 și este întrecut doar de Harry Kane, care are cota 8.00. Pe lista cu favoriți se mai află Karim Benzema (cota 11.00), Lionel Messi (cota 15.00), Neymar (cota 15.00), Cristiano Ronaldo (cota 15.00), Memphis Depay (cota 21.00) și Romelu Lukaku (cota 21.00).

Vinicius Junior – 120 de milioane de euro

Fotbalistul brazilian are doar 22 de ani, dar are deja un palmares impresionant, în care iese în evidență trofeul Champions League câștigat anul trecut cu Real Madrid. De asemenea, el mai are și două titluri în Spania și a câștigat și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Se poate spune că Vinicius traversează cel mai bun moment al carierei, din moment ce și în acest sezon a trecut de borna celor 10 goluri marcate în toate competițiile pentru Real Madrid. La naționala Braziliei are doar un gol marcat în 16 partide, însă un jucător cu talentul său poate face oricând un turneu final de excepție. Drept urmare, are cota 34.00 pentru a fi golgheterul Cupei Mondiale 2022.

Phil Foden – 110 milioane de euro

Deși are doar 22 de ani, Foden are deja patru titluri în Premier League cu Manchester City, patru Cupe ale Ligii, o Cupa a Angliei și două Supercupe ale Angliei. În aceste condiții, cota sa de piață este într-o continuă creștere. Dacă în urmă cu un an era de 80 de milioane de euro, acum a ajuns la 110 milioane de euro.

Foden a devenit așadar un om de bază atât la Manchester City cât și la naționala Angliei, pentru care a disputat 18 meciuri și a marcat de două ori. Având în vedere că evoluează pe postul de mijlocaș și că nu obișnuiește să marcheze la nivelul lui Mbappe, spre exemplu, Foden are cota 51.00 pentru a deveni golgheterul Cupei Mondiale din Qatar.

Topul complet al celor mai bine cotați fotbaliști de la Cupa Mondială 2022

Cel mai bine cotat fotbalist din lume nu este prezent la Cupa Mondială

Din luna noiembrie, Transfermarkt a actualizat cotele de piață ale jucătorilor de top, iar Erling Haaland a urcat pe primul loc în topul celor mai valoroși fotbaliști din lume. El este cotat la 170 de milioane de euro după evoluțiile extraordinare avute de la transferul la Manchester City. Norvegia a ratat însă prezența la turneul final, astfel că fanii fotbalului nu îl vor putea vedea la treabă în Qatar. Chiar și așa, Haaland se descurcă excelent și la națională, unde are 21 de goluri în 23 de partide.

