Primarul din Ciorani, eliberat din funcție după condamnarea pentru furt de buletine de vot

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a emis ordinul de încetare a mandatului primarului comunei Ciorani, Marin Voicu, după ce acesta a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare în dosarul furtului unor saci cu buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil. Decizia instanței a fost menținută de Curtea de Apel Ploiești, care a respins apelurile primarului și ale celorlalți doi inculpați, Gavrilă Gheorghe Mihnea și Ristea Romeo.

Voicu a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare și i s-a interzis exercitarea drepturilor electorale și ocuparea unei funcții publice pe o perioadă de trei ani.

Ceilalți doi inculpați au primit pedepse similare, de doi ani și șase luni, respectiv doi ani și nouă luni cu suspendare.

Potrivit anchetei, după începerea urmăririi penale pentru fraudarea alegerilor locale din 2020, primarul Marin Voicu i-a determinat pe ceilalți doi să sustragă 4.308 buletine de vot din arhiva Judecătoriei Mizil, atât valabil exprimate, cât și anulate, care constituiau probe în dosarul penal.

Voicu le-a furnizat informații despre clădire, locul de depozitare, sistemul de supraveghere video și lipsa pazei.

Judecătoria Ploiești a respins anterior, în noiembrie 2021, propunerea procurorilor de arestare preventivă, plasând inculpații în arest la domiciliu. Ordinul prefectului a fost emis miercuri, punând astfel capăt mandatului lui Marin Voicu.

„Astfel, cunoscând noua locaţie unde au fost depozitate buletinele de vot, AA BB (n.r. primarul Marin Voicu) le-a transmis celor doi participanţi datele necesare punerii în executare a planului infracţional- poziţionarea clădirii şi încăperea unde se aflau depozitate buletinele de vot, faptul că acestea sunt monitorizate de camere de supraveghere video, uşa de acces pe care urma să se pătrundă (aflată în spatele clădirii), dar şi lipsa pazei umane", arată sursa citată.

Cei doi inculpați ar fi sustras mii de buletine de vot și ar fi încercat să împiedice desfășurarea anchetei.

Potrivit datelor din dosar, buletinele furate ar fi fost distruse prin ardere, iar unul dintre participanți a fost ulterior angajat într-o funcție publică la Primăria Ciorani, ca recompensă pentru implicarea sa în faptele infracționale.

În iulie 2025, primarul Marin Voicu a fost condamnat de instanța de fond la doi ani de închisoare pentru instigare la fraudarea alegerilor locale din 2020, pedeapsa urmând să fie executată în regim de detenție. Decizia nu este definitivă, dosarul fiind în prezent pe rolul Curții de Apel Ploiești.