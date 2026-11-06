Primăria Municipiului Alba Iulia a luat o decizie fermă pentru celebrarea Zilei Naționale a României din acest an, venind în întâmpinarea tensiunilor înregistrate la ediția precedentă. Astfel, autoritățile locale vor interzice orice fel de manifestație cu caracter politic în data de 1 Decembrie, permițând exclusiv evenimentele de natură patriotică, comemorativă sau aniversară. Măsura a fost motivată de incidentele neplăcute consemnate anul trecut, când festivitățile au fost umbrite de huiduieli și îmbrânceli.

Reamintind evenimentele din anii trecuți, primarul Gabriel Pleșa a subliniat că administrația locală nu va mai tolera comportamente care afectează solemnitatea sărbătorii. Edilul a menționat că astfel de situații nu își au locul într-o zi de o asemenea importanță pentru români.

Am spus, încă din 2 decembrie anul trecut, că nu vom mai fi de acord să se întâmple ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Nu vreau să dau vina pe nimeni… Probabil au fost chestii ad-hoc, nu neapărat organizate, dar, datorită faptului că am tolerat - pentru că niciodată la Alba Iulia nu s-a întâmplat acest lucru - au fost nişte îmbrânceli la Catedrala Încoronării, huiduieli la Imnul Naţional şi alte lucruri care sunt de nedorit. Inclusiv anumite conflicte mai mici între diferiţi participanţi, a declarat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, citat de ziarulunirea.ro.

În completarea declarației sale, primarul a precizat că formațiunile sau grupurile care doresc să organizeze mitinguri politice o pot face în afara zilei de 1 Decembrie, fie înainte, fie după data dedicată sărbătorilor naționale.

Referitor la posibilitatea ca această dispoziție să fie ignorată, administrația locală avertizează că legea va fi aplicată cu strictețe în colaborare cu instituțiile abilitate ale statului.

Există Legea 60, care spune foarte clar că trebuie să ai avizul Primăriei, al unei comisii a Primăriei. Noi suntem, practic, cei care conducem comisia, bet acolo este Jandarmeria, este Inspectoratul de Poliţie Judeţean, este ISU, sunt toţi factorii care veghează la buna organizare a manifestărilor. Vor suporta consecinţele legii, categoric, a adăugat Gabriel Pleșa.

Măsura vine în contextul în care, la manifestările de la 1 Decembrie din anul anterior, premierul de la acea vreme, Ilie Bolojan, a fost huiduit în mod repetat de grupurile suveraniste prezente la Alba Iulia.