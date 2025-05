Economie Primăria Timișoara refuză recepția unui pod peste Bega







Investiția este în valoare de peste 12 milioane de lei și a fost realizată din fonduri de la bugetul local. Reabilitarea Pasarelei Gelu, pod peste Bega care unește două străzi, a fost finalizată în vara lui 2024.

Primăria cere o expertiză tehnică independentă

Lucrarea nu a fost recepționată. Fiindcă au fost identificate mai multe neconformități. Constructorul a fost obligat să le remedieze pe banii proprii. Acum, Primăria Timișoara anunță că nu va recepționa lucrarea. Și că cere o expertiză tehnică independentă.

„Expertiza este necesară ca urmare a apariției unor semnale privind deficiențe la unele elemente de reazem ale structurii. În baza expertizei tehnice, se vor stabili cu exactitate natura și cauza deficiențelor. Vom vedea dacă este vorba despre o eroare de proiectare sau de execuție. Și care sunt soluțiile tehnice necesare pentru remedierea acestora. Până la clarificarea tuturor aspectelor și remedierea completă a deficiențelor, Primăria Timișoara nu va recepționa lucrarea”, a informat Primăria Timișoara.

Termene de finalizare nerespectate

Pasarela Gelu-Crizantemelor are lățimea variabilă între 5,40 m și 8 m și include trasee pentru pietoni și bicicliști, precum și scuaruri în zona centrală. Asocietatea PAB România, care are doi subcontractanți: Instal Group și Elecon Plus SRL a executat lucrarea. A fost semnat un contract în martie 2023. Termenul de finalizare prevăzut era de șase luni. Primul termen, din contract, conform datei de emitere a ordinului de începere a lucrării, a fost 18 octombrie 2023. Au fost apoi multiple termene nerespectate de finalizare a lucrării.

Vechea pasarelă, construită în anul 1949, prezenta degradări semnificative la structura de rezistență. Și a fost demolată. Vechea pasarelă avea scări abrupte. În schimb, noul pod este dotat cu rampe de acces, facilitând deplasarea pietonilor, bicicliștilor și a persoanelor cu mobilitate redusă. De asemenea, pentru siguranța utilizatorilor, a fost montat un parapete de protecție din oțel zincat, iar traversarea este pusă în valoare de iluminatul arhitectural.