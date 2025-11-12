Primar din Zănești, reținut pentru luare de mită. Ar fi primit o casă construită de un antreprenor

Primarul comunei Zănești, din județul Neamț, a fost reținut de procurorii anticorupție, fiind acuzat de luare de mită și abuz în serviciu. Anchetatorii susțin că edilul ar fi primit bani, bunuri și servicii de la mai mulți oameni de afaceri pentru a facilita atribuirea unor contracte publice. Unul dintre aceștia i-ar fi construit chiar o locuință, pe care ulterior primarul ar fi vândut-o: „Imobilul respectiv a fost ulterior scos la vânzare pentru o sumă de aproximativ 150.000 de euro”, se arată în comunicatul DNA.

În același dosar, mai mulți funcționari ai Primăriei Zănești sunt cercetați pentru implicare în actele de corupție.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bacău au anunțat că, începând cu 11 și 12 noiembrie 2025, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea mai multor persoane. Printre acestea se numără Filip Ioan, primarul comunei Zănești, acuzat de luare de mită (trei infracțiuni, dintre care una în formă continuată) și abuz în serviciu (două infracțiuni), în situațiile în care funcționarul public ar fi obținut foloase necuvenite.

Alături de el au fost reținuți Andrieș Andrei-Sebastian, consilier superior în Compartimentul de achiziții publice al Primăriei Zănești, pentru două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, și Marin Florentina, inspector de specialitate la resurse umane, pentru fapte similare. În același dosar figurează și M.N., administrator al firmei Termoizoconstruct S.R.L., acuzat de complicitate la abuz în serviciu și dare de mită.

DNA a extins cercetările și asupra firmelor S.C. Termoizoconstruct S.R.L., S.C. Lei în Instalații S.R.L. și asupra administratorului S.C.C., pentru complicitate la abuz în serviciu și dare de mită.

Potrivit procurorilor, „în perioada aprilie – sfârşitul anului 2023, în condiţiile derulării contractului constând în Reparaţii şi extindere trotuare în comuna Zăneşti, jud. Neamţ, în valoare de 3.015.980,63 lei (fără TVA), inculpatul Filip Ioan ar fi pretins de la administratorul unei societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ jumătate din profitul obţinut în legătură cu contractul menţionat anterior, pentru încheierea, derularea în bune condiţii şi decontarea lucrărilor respective”, a transmis, miercuri seară, DNA.

Anchetatorii susțin că, în aceeași perioadă, primarul ar fi primit foloase necuvenite constând în construirea unei case pe terenul familiei sale, cu o valoare estimată între 40.000 și 50.000 de euro. Un alt contract vizat este cel semnat pe 25 martie 2025, între U.A.T. Zănești și S.C. Lei în Instalații S.R.L., pentru lucrările de amenajare a parcului de lângă Căminul Cultural, în valoare de 476.205,64 lei (fără TVA).

„În perioada iunie – octombrie 2025, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit de la inculpatul S.C.C., administrator al S.C. LEI IN INSTALAŢII S.R.L., suma de aproximativ 50.000 de lei şi foloase constând în servicii de lucrări de instalaţii estimate la aproximativ 6.000 – 8.000 de lei pentru atribuirea şi derularea în bune condiţii a contractului respectiv. Anterior, în acelaşi context, inculpatul Filip Ioan ar fi pretins şi primit cu titlu de mită de la administratorul unei alte societăţi comerciale o sumă în cuantum de aproximativ 8.000 de lei, în legătură cu încheierea, derularea şi decontarea contractului de „Servicii de proiectare amenajări spaţii publice” privind amenajarea parcului Căminului Cultural, în valoare de 49.500 lei fără TVA”, arată DNA.

DNA precizează că, în executarea contractului de proiectare, primarul ar fi cerut întocmirea unei documentații tehnice și a unui deviz de investiție supraevaluate, cu valori „necorespunzătoare realității”. Aceste modificări ar fi servit drept bază pentru evaluarea ulterioară a lucrărilor, fiind create premisele pentru un prejudiciu semnificativ.

De asemenea, pe 11 august 2025, Școala Gimnazială nr. 1 Zănești a încheiat un contract de execuție cu S.C. Termoizoconstruct S.R.L., reprezentată de inculpatul M.N., pentru lucrarea „Reabilitare fațadă Grădinița nr. 1 Zănești”, în valoare de 449.962,98 lei (fără TVA). În acest context, edilul ar fi pretins și primit aproximativ 70.000 de lei pentru atribuirea și derularea contractului în condiții favorabile.

”În perioadele menţionate anterior, inculpaţii Andrieş Andrei-Sebastian şi Marin Florentina, acţionând în înţelegere cu inculpatul Filip Ioan, ar fi întocmit în mod fraudulos documentaţiile de achiziţie, astfel încât cele două contracte menţionate mai sus să fie încheiate cu cele două societăţi comerciale. Ulterior, inculpatul Filip Ioan ar fi aprobat la plată sumele aferente contractelor respective, cu toate că avea cunoştinţă de faptul că situaţiile de lucrări ar fi fost supraevaluate şi că procedurile de achiziţii ar fi fost fraudate, producând astfel un prejudiciu U.A.T. Zăneşti în cuantum total de 926.168,62 (fără TVA), precum şi un folos necuvenit celor două societăţi comerciale”, au mai transmis procurorii anticorupție.

După reținerea sa, primarul Filip Ioan urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă. Ancheta DNA continuă pentru stabilirea întregului prejudiciu și a modului în care funcționarii primăriei au participat la atribuirea frauduloasă a contractelor publice.