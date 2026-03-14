Prima palmă pe care a primit Gică Craioveanu de la mama lui a fost de la un 9 la matematică

Fostul internațional, Gică Craioveanu a povestit la un podcast faptul că a fost un elev strălucit. Mai ales la matematică. Drept urmare atunci când a luat primul 9, s-a strezit cu o palmă de la mama lui.

Fostul fotbalist a explicat că atunci când era copil avea o pasiune în domeniul matematicii. Iar când a luat primul 9 a fost o dramă totală. ”Mami era cu școala, primul 9 l-am avut exact la 13 ani și jumătate, la matematică. Eram profesor doctor docent, așa spuneam domnul Ungureanu de la școala generală.

Niciodată nu aș face bășcălie pe așa ceva. Și atunci mama mi-a dat și prima și singura palmă din viața mea, atunci. Era și mândria asta, că mai erau doi vecini, premianți și ei, nu puteam să mă las așa ușor de carte”, a povestit Gică Craioveanu.

De altfel, fostul internațional a mai explicat că deși i-a plăcut mereu fotbalul a avut o problemă care i-a stat în cale. Este vorba despre o penumonie care i-a dat mari bătăi de cap.

”De mic am fost talentat la fotbal, dar am avut o problemă la trei luni, am avut un astm. Am stat o lună în spital. Am făcut și o penumonie cruntă, la trei luni. Apoi am dat în astm bronșic. Eu între 15 și 17 ani nu am putut să joc fotbal de nivel mare pentru că nu puteam să respir”, a mai spus el.

Însă cel care l-a salvat a fost tatăl său. Acesta l-a dus la salină și în cele din urmă, Gică Craioveanu a făcut performanță în fotbal. ”M-a dus tati la Slănic Moldova, Dumnezeu să-l odihnească.

A vrut cu tot dinadinsul să fiu fotbalist. A luptat cu partidul și am stat în salină și apoi îmi puneau o mască să respir. Doi ani am mers într-una. Mergeam cu trenul o zi și jumătate”, a mai explicat el.