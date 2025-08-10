International Prima insulă din lume care va fi guvernată integral de AI







Startup-ul londonez Sensay a anunțat lansarea Sensay Island, prezentată ca prima națiune din lume condusă de inteligență artificială. Insula, situată în largul coastelor Filipinelor, va fi administrată exclusiv de AI și condusă de replici digitale ale unor figuri istorice cunoscute, potrivit dailygalaxy.com.

Sensay Island propune un model neobișnuit de guvernare, fără birocrație excesivă. Conducerea va fi asigurată de 17 „giganți” digitali, personalități istorice recreate prin inteligență artificială, care reproduc cu acuratețe discursurile, scrierile și ideile acestora.

Marcus Aurelius va fi președinte, iar Winston Churchill va ocupa funcția de prim-ministru. Din cabinet vor face parte și Nelson Mandela, ca ministru al justiției, Eleanor Roosevelt, ca ministru de externe, și Florence Nightingale, ca ministru al sănătății.

Locuitorii și vizitatorii vor putea comunica cu aceste entități digitale printr-o platformă online specială, unde vor putea discuta politici și propuneri în timp real. Proiectul își propune să arate potențialul inteligenței artificiale în administrarea societății într-un mod transparent și imparțial.

Sensay Island acoperă 3,4 km² în provincia Palawan de Vest și oferă un mediu natural potrivit pentru inovații ecologice. În primii patru ani, insula va dezvolta o micro-rețea de energie regenerabilă și va desemna 60% din teritoriu ca rezervație naturală.

Primii locuitori sunt așteptați în 2027, iar în 2028 va fi organizat primul Simpozion Global pentru Guvernarea prin AI, la care experți internaționali vor analiza rolul inteligenței artificiale în administrație.

Un aspect inovator al proiectului este programul de E-rezidență, prin care orice persoană, indiferent de locul în care se află, poate deveni e-rezident și se poate implica în procesul decizional. Aceștia pot propune politici care vor fi analizate și supuse votului cabinetului digital, oferind un model participativ deschis și transparent.

Fondatorul Sensay, Dan Thomson, afirmă că inițiativa urmărește să exploreze modul în care inteligența artificială poate transforma guvernarea, eliminând influențele partizane și încurajând decizii bazate pe rațiune și echilibru. Proiectul dispune de o finanțare de 2,5 milioane de lire sterline obținută în faza pre-seed, sumă care va permite punerea în practică a acestei viziuni.