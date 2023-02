Prima femeie din viața Prințului Harry îl contrazice. Adevărul despre noaptea de acum 22 de ani

Prințul Harry a făcut o serie de dezvăluiri în legătură cu femeia cu care și-a pierdut virginitatea în cartea sa autobiografică „Spare”. Este vorbe de Sasha Walpole, mama a doi copii. Femeia în vârstă de 40 de ani a ajuns în cartea Ducelui de Sussex fără voia sa. Acest lucru a făcut-o să reacționeze față de mărturisirile prințului. Ea a spus că nu a fost anunțată de nimine că povestea despre noaptea din urmă cu 22 de ani ar putea fi inclusă în cartea lui Harry. Sasha a mai adăugat că își dorește o viață liniștită și nu să fie celebră.

Femeia a vrut să își facă cunoscută propria variantă despre dezvăluirile făcute de Prințul Harry. Sasha nu a înțeles de ce Ducele de Sussex a vrut să scrie despre aceste lucruri intime. „Am fost șocată și simt că mi-a adus asta la ușă. Nu înțeleg de ce a intrat în astfel de detalii. Ar fi putut spune că și-a pierdut virginitatea și atât. Dar el a descris cum s-a întâmplat – într-un câmp din spatele unui pub. E în regulă dacă nu ești cealaltă persoană implicată”, a declarat Sasha Walpole.

Ce spune Sasha Walpole despre prima noapte cu Prințul Harry

Femeia a continuat prin a spune că Ducele de Sussex ar fi crezut că ea nu va reacționa după ce va afla că numele ei este prezent în cartea de memorii a prințului. Sasha a vorbit și de cele întâmplate în urmă cu 22 de ani. Atât ea, cât și prințul Harry erau sub influența băuturilor alcoolice pentru fiecare băuse câte 10 sjot-uri de tequila. Ducele de Sussex s-a furișat pe lângă echipa de securitate pentru ca aceștia să nu îl vadă când fumează.

„El a făcut asta pentru că probabil a crezut că voi lăsa capul jos și nu voi spune nimic. I-am dat o țigară lui Harry. Am aprins-o pe a mea și apoi pe a lui. Am terminat țigările și atunci s-a întâmplat. A început să mă sărute. Nu au fost nici discuții, nici cuvinte. Am fost plecați din pub 15 minute, iar sexul a durat aproximativ cinci minute”, a concluzionat Sasha pentru The Sun.