S-a aflat adevărul. Cine a fost prima femeie din viața lui Harry

„Sunt femeia mai în vârstă care i-a luat virginitatea prințului Harry”, a declarat șoferița Sasha Walpole, în vârstă de 40 de ani. Femeia a dezvăluit că este iubitoarea misterioasă de cai care a avut o sesiune de sex „pasională”, de cinci minute, cu ducele, lângă un pub. Întâmplarea a fost relatată în cartea de memorii a prințului Harry, „Spare”

A fost o întâlnire pasională între doi prieteni care s-au furișat dintr-un pub la o țigară și au ajuns să sară un gard pentru a face dragoste pe câmp, feriți de privirile oricul de un gard viu dens, cum e vara.

Așa și-a pierdut virginitatea prințul Harry, în iulie 2001, o escapadă despre care lumea nu ar fi aflat dacă prințul nu ar fi dezvăluit unele dintre detaliile intime ale escapadei în cartea sa de memorii.

Cum a decurs prima întâlnire a prințului

Povestea a devenit unul dintre cele mai discutate pasaje din acest bestseller, declanșând un joc global de ghicire a „femeii în vârstă”, fără nume, care l-a calificat ca „un armăsar tânăr”.

Acum, femeia și-a povestit propria versiune despre ceea ce ducele de Sussex, în vârstă de 38 de ani, a numit în mod memorabil un „episod lipsit de glorie”. Ea este Sasha Walpole, în vârstă de 40 de ani, care îl cunoaște pe prinț încă de pe vremea când se afla la moșia Highgrove din Gloucestershire a viitorului rege Charles.

Cu doar doi ani mai mare decât prințul, femeia este mult mai tânără decât majoritatea femeilor ale căror nume au fost sugerate în frenezia speculațiilor despre identitatea ei. Astăzi, Sasha dezvăluie că Harry a fost cel care a făcut prima mișcare, care a dus la partida lor de sex „spontan și strălucitor”, într-un câmp din spatele pub-ului The Vine Tree din satul Norton, Wiltshire. Și, ca un strop de farsă, a povestit că bodyguardul prințului îl căuta disperat, potrivit Daily Mail.

Ce face femeia acum

Sasha, acum o mamă cu doi copii care conduce excavatoare pentru a-și câștiga existența, l-a invitat pe Harry, pe atunci un elev la Eton, de 16 ani – nu de 17, așa cum se sugera în Spare – la pub pentru a-și sărbători cea de-a 19-a aniversare.

Cei doi erau prieteni atât de apropiați, încât Harry îi adusese o figurină Miss Piggy și o felicitare cu o glumă despre o balenă. A adăugat la asta cu o tavă de zece shot-uri – cinci de fiecare – din care s-au îmbătat foarte tare. După ce au fost făcute ultimele comenzi, tânărul prinț a întrebat-o: „Vrei să mergem să fumăm?”, și s-au strecurat pe câmpul alăturat pentru a fuma nevăzuți de nimeni.

„A început să mă sărute”, își amintește ea. „A fost pasional, intens. Știam amândoi. A trecut de la un sărut la sex destul de repede”. „A fost instantaneu, rapid, ca între doi prieteni. A fost neobișnuit pentru că nu ar fi trebuit să o facem. El nu era „Prințul Harry” pentru mine, acesta era Harry, prietenul meu, iar situația scăpase puțin de sub control. Simțea că a făcut ceva interzis”.

„Nu ne-am propus să facem asta – nu a fost premeditat și nu știam că este virgin. Nu părea virgin – părea să știe ce face. A fost rapid, sălbatic, incitant. Eram amândoi beți. Nu s-ar fi întâmplat dacă nu eram noi. Sasha fusese îmbrăcată pentru ziua ei de naștere în blugi negri strâmți de la magazinul New Look, cu un top negru asortat și o curea neagră cu model, atârnată jos pe șolduri. Când Harry și-a scos blugii, cureaua s-a desprins și a trebuit să se întoarcă pe câmp a doua zi s-o caute. Harry, într-o cămașă roz, blugi și boxeri, a reușit să rămână în mare parte îmbrăcat. Îndrăgostiții erau acoperiți de iarba de pe câmp până la glezne și protejați de vederea clienților din grădina de vară a cârciumii de gardul viu dens, de vară. Era întuneric beznă, în jurul orei 23:00 și cald”, a mai relatat femeia.

Cum a descris Harry momentul și cum și-l amintește Sasha

În „Spare”, Harry scrie că a fost „o plimbare rapidă, după care mi-a pocnit în crupă și m-a trimis la pășunat”. Astăzi, descrierea lui că a fost o întâlnire „fără glorie” o face pe Sasha să râdă. „Nu mă deranjează să spună asta, pentru că nu este chiar prea glorios, nu-i așa? Eram beți și făceam sex pe un câmp”.

Și își mai amintește clar că i-a dat lui Harry o palmă peste fund, cu o singură mână, când sesiunea lor de sex, de doar cinci minute, s-a încheiat. „Are simțul umorului”, mai spune femeia, explicând că metafora legată de cai este potrivită. (…) Descrierea lui este exactă – adevăratul șoc când am văzut ce a scris a fost cât de adevărat era. Nu mă simt jignită”.

„Ca să spun adevărul, nu i-a păsat dacă am sau nu orgasm. Era tânăr. Abia când ești mai mare înțelegi chestiile astea. A fost într-adevăr doar un moment de pasiune”, mai sppune Sasha. Zgomotul prietenilor lor care din parcarea pub-ului i-a adus pe cei doi înapoi rapid la realitate și au intrat în panică la ideea de a fi văzuți împreună. Și-au dat seama și că atunci când Harry nu a apărut la ora închiderii, dispozitivul său de securitate a plecat în căutarea lui. S-au despărțit înainte de a se întoarce la The Vine Tree în speranța de a păstra secretul întâlnirii lor.

„Ne-am ridicat, ne-am îmbrăcat la loc și am convenit că trebuie să mergem pe drumuri separate înapoi la cârciumă. Ceea ce probabil că a făcut lucrurile evidente, pentru că dacă am fi mers doar pentru o țigară ne-am fi întors împreună. Am fost plecați doar 15 minute în total – dar a fost suficient de mult pentru ca gărzile lui să înceapă să-și facă griji.

Eforturile de a masca totul

M-am întors peste gard în grădina de vară. Prietenii mei m-au văzut și au început să râdă. Nu aveam cureaua pusă și e cam evident când te întorci puțin dezordonat de pe un câmp. Prietenul meu Bryony plecase cu agenții de securitate în căutarea lui Harry. L-au găsit pe drum. Se ascundea într-o cabină telefonică roșie. S-ar putea să-și fi sunat bodyguarzii de acolo, nu știu, semnalul mobil nu a fost întotdeauna de bun aici, încă nu este”.

Bryony a condus-o pe Sasha acasă, în satul Acton Turville din Gloucestershire. S-a trezit cu o mahmureală și un sentiment ciudat. „Nu mă gândeam „Am făcut sex cu Prințul Harry”, ci „O, Doamne, tocmai m-am culcat cu Harry”. „Este puțin îngrozitor dacă te-ai culcat cu un prieten. Ai depășit o linie. S-a spart Codul Prietenului”.

„A doua zi dimineața, Bryony m-a dus înapoi să-mi iau centura și mașina. Am glumit despre asta. Bryony a spus: „Ce naiba sa întâmplat?” și i-am spus: „Ăăă, chiar nu știu!” „A fost destul de ușor să găsesc locul, pentru că centura mea era acolo!”

Din păcate, episodul a marcat sfârșitul prieteniei dintre Sasha și Harry. Fiind parteneri obișnuiți de băut, cei doi nu și-au trimis mesaje, nu au mai vorbit și nu s-au mai văzut.

Sasha nu s-a simțit rănită. Ea crede că vara aceea a fost sfârșitul unui capitol din viața amândurora. Curând ea avea să înceapă să socializeze într-o altă zonă, cu un grup de prieteni a căror pasiune era sportul cu motor, nu caii, și avea să-l cunoască pe Ian, bărbatul care avea să-i devină soț. Acum are o slujbă în excavarea bazelor teraselor și ale aleilor – o lume departe de viața pe care o are Harry în conacul lui din California.

Vânătoarea „femeii mai în vârstă”

Relatarea din cartea lui Harry a stârnit speculații atât de ample încât actrița Liz Hurley, acum în vârstă de 57 de ani, s-a simțit obligată să nege că ea a fost cea care i-a luat virginitatea. Dar Sasha, desigur, a știut imediat că era ea – la fel și prietenii ei, care i-au trimis mesaje în ziua publicării cărții.

„Mi-am dat seama, gândindu-mă la asta a doua zi, că el fusese virgin”, spune ea ironic. „Nu știam că s-ar fi culcat cu nimeni și, evident, îl cunoșteam de câțiva ani. La acea vreme, pur și simplu nu credeam că este un ceva important.

Femeia spune că nu a fost preocupată că va rămâne însărcinată, pentru că lua anticoncepționale. Cu toate acestea, Harry nu a folosit prezervativ și nu a discutat cu ea despre protecție. Ea s-a destăinuit atunci mamei sale, câtorva prieteni apropiați și, ani mai târziu, soțului ei, considerând-o un rit de trecere tineresc și nevinovat. Doar „Spare” a făcut-o să se întoarcă la acest moment. „Nu mi se pare ciudat să știu că m-am culcat odată cu un prinț pe un câmp”, râde ea. „La urma urmei, am știut ce am făcut în ultimii 21 de ani”.