Regele Charles și prințul William, șantajați de Harry. S-a întâmplat înainte de lansarea cărții „Spare”

O sursă a Familiei Regale a declarat că Harry a dorit să se împace cu regele Charles și cu prințul William înainte de a lansa cartea și serialul Netflix, dar că aceștia au refuzat să îi ceară scuze lui Meghan Markle pentru tratamentul primit atunci când stătea în Marea Britanie.

Ducele de Sussex este „frustrat” de refuzul familiei sale, a mai spus sursa. „Palatul nu și-a cerut scuze față de Meghan, ceea ce îl frustrează pe Harry. Nici el nu a primit scuze personale.”

Cuplul a acuzat Familia Regală că s-a comportat urât cu Meghan Markle încă de când a ajuns în Marea Britanie. Prințul Harry a afirmat în 2021 că le-a cerut asistenților regali să îi sprijine pe el și pe Meghan, dar că l-au refuzat și i-au făcut viața un calvar soției lui.

Harry a spus: „M-am simțit complet neajutorat. Am crezut că familia mea mă va ajuta, dar fiecare cerere, solicitare, avertizare, orice ar fi, a fost întâmpinată cu o tăcere totală sau cu o neglijență totală. Am petrecut patru ani încercând să o facem să funcționeze – am făcut tot ce am putut pentru a rămâne acolo îndeplinind rolul și făcând treaba. Dar Meghan se chinuia”.

Harry s-ar putea împăca cu Familia Regală

Cu toate astea, Harry este dispus să se împace cu familia lui, chiar dacă nu va fi ușor. O altă persoană din interior a spus: „În acest moment, familia regală poate merge mai departe și poate ajunge la o formă de armistițiu cu Harry doar dacă toată lumea se așează și discută problemele în particular. În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, Harry își dorește ca familia lui să facă parte din viața lui.”

Regele Charles ar fi cerut, la începutul acestei săptămâni, ajutorul arhiepiscopului de Canterbury pentru a pune capăt războiului dintre cei doi copii, William și Harry. Ducele de Sussex nu l-a putut ierta pe fratele său după ce a fi catalogat-o pe Meghan drept „nepoliticoasă și dificilă.” El a spus: „Ceea ce a fost diferit aici a fost acest nivel de frustrare și vorbesc despre „ceața roșie” pe care am avut-o timp de atâția ani – și am văzut această „ceață roșie” în el”, potrivit Express.co.uk.