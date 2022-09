Prima apariție publică a Simonei Halep, după operația la nas. Cum a fost fotografiată sportiva

Simona Halep a apărut pentru prima dată în public, după operația pe care a suferit-o la nas. Jucătoarea a fost surprinsă alături de mama ei, la cumpărături, la centrul comercial Băneasa. Îmbrăcată lejer, într-o ținută sport, Simona Halep părea să se simtă bine după intervenția chirurgicală. Urmele operației sunt însă încă vizibile pe fața ei. Va avea nevoie de o perioadă de recuperare, potrivit cancan.ro.

Jucătoarea de tenis a ales să se opereze imediat după ce a divorțat de Toni Iuruc. La o zi după ce a semnat actele la notar, Simona Halep s-a prezentat la o clinică medicală pentru a stabili ultimele detalii.

Sezon încheiat

Sportiva a anunțat după operație că anul acesta nu va mai juca la niciun turneu. „Când am pierdut la US Open, mi-am dat seama că sunt complet epuizată mental. Având probleme de respirație de mulți ani deja, am decis să fac operația necesară.

Nu aș fi putut să o fac mai devreme, pentru că nu am găsit trei luni libere pentru recuperarea de după. Dar am simțit că e timpul potrivit să o fac și, de asemenea, să fac și ceva pentru mine, personal. De aceea am făcut și o operație estetică, pe care voiam să o fac demult, pentru că nu îmi plăcea nasul meu deloc.

Nu știu cât va dura recuperarea. Anul acesta însă nu voi mai juca la niciun turneu oficial. Sezonul 2022 e încheiat pentru mine. Ne vedem pe teren, în 2023! Simt că încă mai am multe de făcut pe terenul de tenis și încă am niște obiective de atins“, a anunțat Simona Halep.

Vrea să revină în forță

Sportiva a mărturisit că a fost la un pas să se retragă din tenis. „În februarie am fost foarte aproape să mă retrag din tenis pentru că simțeam că nu mai am forța necesară să revin în Top 10. Am fost norocoasă să descopăr Academia lui Patrick, unde mi-am recâștigat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, am început să cred că încă pot juca un tenis bun”, a scris Simona Halep pe Instagram.

În ultima vreme au apărut tot mai multe zvonuri cu privire la o presupusă relație între Simona Halep și antrenorul ei Patrick Mouratoglou. Sportiva nu a comentat până acum acest subiect. Se pare însă că ar vrea să se stabilească în sudul Franței, după ce a fost văzută vizionând mai multe vile în zonă. Patrick Mouratoglou locuiește și el în sudul Franței.