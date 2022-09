Simona Halep, mesaj emoționant după operație: „Datorită lui Patrick Mouratoglou am început să cred că încă pot juca un tenis bun”

Simona Halep a transmis, joi, un mesaj în care a anunțat că nu va mai juca tenis în anul 2022, dar că va reveni pe teren, pentru că de când a descoperit Academia lui Patrick, și-a recâștigat pasiunea pentru tenis.

Antrenorul ei a fost cel care i-a dat încrederea să creadă că poate juca un tenis mai bun.

„După cum știți, în februarie am fost foarte aproape să mă retrag din tenis pentru că simțeam că nu mai am forța necesară să revin în Top 10. M-am confruntat cu anxietatea și am simțit că trebuie să mă opresc.

Am fost norocoasă, ulterior, să descopăr Academia lui Patrick, unde mi-am recâștigat pasiunea pentru tenis. Datorită lui Patrick, am început, ușor, să cred că încă pot juca un tenis bun. A existat din partea mea deschidere către tot ce mi-a spus să fac, cum să fac și cât de mult să fac. Am făcut totul”, a mărturisit Halep pe Instagram.

În continuare, tenismena a anunțat că sezonul 2022 s-a încheiat pentru ea și că va reveni în forță pe teren abia în anul 2023, pentru că simte că mai are multe de dat pe teren și multe obiective de îndeplinit.

Ea a precizat că problemele cu care s-a confruntat de-a lungul vremii au făcut-o să decidă ce e mai bine pentru ea și de aceea a simțit că trebuie să ia o pauză fizică și mentală.

Simona Halep, mesaj pentru Patrick Mouratoglou imediat după operație

În ciuda speculațiilor potrivit cărora Simona Halep și Patrick Mouratoglou formează un cuplu, Halep nu s-a sfiit să îi adreseze un mesaj emoționant imediat după intervenția chirurgicală și după divorțul de Toni Iuruc.

În mesajul său, Halep a ținut să mai precizeze că i-a oferit antrenorului ei toată încrederea ei, iar el a fost cel care a înțeles-o de fiecare dată. Cei doi au semnat un contract împreună în luna aprilie.

Divorțul recent dintre Simona și Toni Iuruc, la un an de la căsătorie, a stârnit și mai multe semne de întrebare, chiar și din partea soției antrenorului, Ada Obilu, care le-ar fi spus prietenelor sale că o să-l facă pe Patrick să renunțe la colaborarea cu tenismena.

Mai mult, imediat după despărțire, Simona ar vrea să se stabilească în sudul Franței, după ce a fost văzută vizionând mai multe vile în zonă. Patrick Mouratoglou locuiește și el în sudul Franței.