Locul în care se refugiază Simona Halep. Departe de ochii curioșilor și înconjurată de amintiri și momente speciale

Simona Halep i-a acordat un interviu fostei jucătoare de tenis Barbara Schett, comentator pentru Eurosport, în urmă cu ceva timp. La acea vreme, Simona Halep i-a mărturisit fostei jucătoare de tenis că își dorește trei copii, dar crede că de fapt va face numai doi din cauza lipsei de timp.

„Eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă… Un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau, una voluminoasă sau una mai simplă”, a declarat Simona.

Unde se refugiază Simona Halep

Campioana României încearcă să se țină departe de ochii curioșilor în ultima vreme. În presă s-a vehiculat și că aceasta ar urma să se mute din România în următoarea perioadă. Însă, Simona Halep a dezvăluit în trecut că are un loc special chiar la ea acasă și că acolo se refugiază ori de câte ori are nevoie să se simtă mai bine.

„Am o doamnă care este menajeră și mă ajută cu toate. Casa mea e lună, iar lucrurile sunt puse în ordine întotdeauna. Probabil că tenisul m-a învățat să fiu ordonată. Câteodată merg la birou, citesc cărți și mă relaxez acolo. Soțul meu a creat și o cameră cu trofee, dar nu e atât de mare pentru că le-am selectat pe cele mai importante. Atunci când am o stare proastă merg acolo și îmi revin”, a mai adăugat dubla campioană de Grand Slam.

Modificări majore în casa unde locuia Simona şi Toni Iuruc

Simona Halep ar vrea să facă publice câteva fotografii dragi, dar fostul soț trebuie să-i dea voie mai întâi. Campioana noastră are o cameră specială în care își ține lucrurile de preț şi ar dori să le împărtășească cu fanii ei, dar numai dacă îi va permite fostul şoţ.

”Este gata camera şi soţul meu s-a ocupat foarte, foarte bine de ea, este deosebită, o să încerc să postez nişte poze, dacă îmi dă voie. Are locul lui (trofeul de la Transylvania Open), orice trofeu are locul lui şi mă bucur că am fost totuşi capabilă să ajung în finală, pentru că, aşa cum cu toţii ştim, a fost un an greu şi tenisul pe care l-am arătat săptămâna aceasta îmi dă încredere că, dacă muncesc în continuare, o să fiu şi la un nivel şi mai ridicat”, spunea Simona Halep, potrivit prosport.ro.

Ce ar fi făcut Simona Halep dacă nu juca tenis

Barbara Schett a întrebat-o pe Simona ce ar fi făcut dacă nu juca tenis: „Probabil aş fi studiat. Sincer, nu am idee ce aș fi putut face dacă nu mă apucam de tenis. Am început să joc prea repede, la 4 ani și jumătate, și nu m-am gândit la altceva! Nu cred că aş fi putut să fiu medic, sunt prea sensibilă când văd oameni bolnavi.

Iubeam matematica atunci când eram copil, probabil în direcţia aia mă îndreptam. Nu aș fi putut pilota un avion. Îmi este frică să zbor, dar trebuie să fac asta în fiecare săptămână. De două ori pe săptămână!”, i-a răspuns Simona Halep.