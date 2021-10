Prietenul lui Șoșoacă, Erno Kovacs, după ce a luat COVID-19: ”Vaccinați-vă, dragii mei!”

Erno Kovacs era prezent la toate protestele împotriva COVID-19, alături de parlamentarul Diana Șoșoacă, și declara că virusul nu se va agăța de el și că vaccinul ar fi ultima soluție pe care o acceptă.

Și -a schimbat părerea la 180 de grade

Acesta declara că „Mai bine mort decât cobai”, dar a ajuns să fie infectat cu COVID și a înțeles cât de ușor poate să îți răpească viața.

„Mulțumesc din suflet tuturor medicilor de la Spitalul de Boli Infecțioase Zalău. Sunteți adevărați eroi, sunteți adevărați luptători cu acest nenorocit de virus, îmi aplec capul în fața dumneavoastră.” , a spus acesta pe patul de spital.

Medicii transmit că paturile din spital sunt pline, iar acest virus nu este o glumă proastă, ba chiar au rugat părinții să fie atenți ca cei mici să respecte masurile de protecție.

Erno era împotriva vaccinului

„Vaccinați-vă, dragii mei. Mie îmi pare rău că nu m-am vaccinat. Nu lăsați să treacă timpul. Îmi pare rău că am fost împotriva vaccinării și contra COVID. Am să promovez vaccinul. Medicii sunt eroi. Trebuie respectați, îmi aplec capul în fața lor”, spune Erno Kovacs după ce s-a infectat.

Acesta a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a vrut să sublinieze că Diana Șoșoacă era prietena lui de protest, dar nu i-a spus niciodată să nu se vaccineze.

”De ce vă legați de doamna Diana Șoșoacă mie nu mi-a cerut dansa niciodată să nu mă vaccinez. Vreți să vă legați de ea cu orice preț rușine să vă fie și eu nu sunt intubat la terapia intensiva de unde ați scos-o?? Rușine!,” a scris protestatarul pe contul său de Facebook.

În 24 septembrie, el distribuia pe Facebook invitaţia la protestul din 2 octombrie din Capitală, iar în 28 martie a postat mai multe fotografii în care apare alături de Diana Şoşoacă.

”Nu am auzit niciodată de el, nu am vorbit niciodată cu el!Păi… în primul rând, eu nu am zis că nu există Covid. În al doilea rând, nu i-am zis dacă să se vaccineze sau nu. Dumnealui zice că regretă că nu s-a vaccinat. Să ne spună cine l-a oprit să se vaccineze. Noi am militat pentru dreptul de a alege între a te vaccina sau nu”, a precizat Diana Șoșoacă.