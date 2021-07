Sociologul Marius Pieleanu a făcut această previziune în cadrul unei emisiuni la Antena 3 întrebat dacă Ludovic Orban este, pentru PNL, ceea ce a fost fotbalistul Cristiano Ronaldo pentru Real Madrid.

Ludovic Orban s-a comparat cu fotbalistul Cristiano Ronaldo şi a comparat alegerile interne din PNL cu echipa de fotbal Real Madrid. În acest context, el le-a transmis colegilor de partid să aleagă cât mai bine pentru PNL. Orban a avertizat că, de când a renunţat la Ronaldo, Real Madrid nu a mai câştigat Champions League și a avut probleme în campionatul intern.

În acest context, Marius Pieleanu a spus că pierderea alegerilor interne, de către Ludovic Orban, ar putea duce la o ruptură a PNL. În opinia sa, acest lucru este posibil deoarece liberalii vechi au au încredere în actualul președinte.

Ludovic Orban și-ar putea face propriul partid

O astfel de ruptură s-a petrecut în PNL după pierderea alegerilor de către Călin Popescu Tăriceanu, când acesta și-a luat echipa și a înființat ALDE.

„Pentru cei care îl susțin pe Orban în interiorul PNL-ului da. De altfel, discuția care merită la un moment dat să o facem, poate în viitor, este în ce măsură există riscul în interiorul PNL-ului ca atunci când Florin Cîţu va câștiga alegerile, vechiul PNL, pe o tradiție cu care ne-a obișnuit deja, să își facă un alt partid în frunte cu domnul Orban. Asta este o discuție serioasă”, a precizat Marius Pieleanu.

Sociologul a precizat că Ludovic Orban are suficienți parlamentari în echipa sa încât să înființeze un nou grup parlamentar, iar la viitoarele alegeri să treacă peste pragul de 5%.

„«Măcelul» de acum nu ar trebui să dureze o eternitate. Cu o guvernare șchioapă, cu o guvernare în parteneriat, în care nu ai tot controlul, când mai ai două partide politice alături pot face un alt grup parlamentar. Orban are suficienți oameni și la Cameră și la Senat. La alegeri le trebuie doar 5% ca să intre în viitorul parlament. Eu o văd extrem de fezabilă”, a spus sociologul Marius Pieleanu la Antena 3.

Declarația lui Orban despre Ronaldo

La acest final de săptămână, Ludovic Orban a ieșit cu o declarație publică în care le-a cerut liberalilor să aleagă cât mai bine la congresul din septembrie. El s-a comparat pe sine, cu vedeta Cristiano Ronaldo, spunând că fără acesta Real Madrid nu a mai câștigat nici un trofeu important.

„Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern. Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (…) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL”, a afirmat Ludovic Orban.

Replica lui Florin Cîțu

la scurtă vreme, a venit și replica lui Florin Cîțu, contracandidatul lui Orban la conducerea PNL. Acesta a scris, pe pagina sa de Facebook, că marile echipe nu se mai construiesc în jurul unui singur jucător.

„A venit momentul să înțeleagă toată lumea că lucurile în fotbal s-au schimbat. Nu se mai construiesc echipe în jurul unui singur jucător. Fotbalul este despre ECHIPĂ Este important ca până și jucătorii în jurul cărora s-au construit echipe să facă un pas în spate și să conștientizeze că echipa e cea mai importantă dacă vrei să ai rezultate. La fel este și în viață. Eu sunt Florin și pentru mine contează ECHIPA!”, a scris Cîțu.

Congresul PNL a fost convocat pe data de 25 septembrie, când taberele conduse de Ludovic Orban și Florin Cîțu își vor disputa conducerea partidului.