Așa cum bănuiam încă de la începutul declanșării campaniei interne a PNL, lucrurile au luat-o razna. Ludovic Orban, din ce în ce mai singur, fără sprijinul președintelui Klaus Iohannis, se transformă într-un Terminator al PNL. Intrat în faza destăinuirilor cu iz de scandal, va scoate la lumină cam tot ce este murdar în politica românească. Spre satisfacția USR care iese din prim-planul scandalurilor de tip Clotilde Armand și Cristian Ghinea. De fapt, Ludovic Orban încearcă să dea un semnal de tipul incendierii Romei, menit să-i facă pe unii de la Cotroceni să-și piardă cumpătul.

Ludovic Orban, speriat de posibilitatea de a pierde șefia partidului s-a lansat într-un atac fulgerător la adresa grupului de susținători ai lui Florin Cîțu:

„Deşi am fost părăsit în timpul negocierilor de echipa de negociere votată de PNL – trebuie să ştiţi lucrul ăsta: preşedintele PNL a fost lăsat singur la negocierile pentru formarea acestei coaliţii şi negocierile pentru formarea Guvernului. Am fost părăsit de Rareş Bogdan, de Raluca Turcan, de Robert Sighiartău, care nu numai că m-au părăsit în timpul negocierilor, ci au încercat să provoace convocarea nestatutară a unui Birou Politic Naţional în pline negocieri pentru a arunca în aer formarea coaliţiei”,

a precizat Ludovic Orban, în alocuţiunea sa, la întâlnirea de sâmbătă cu liberalii din Botoşani

Bineînțeles că cel care i-a răspuns aproape imediat a fost prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan:

„Cred că lucrurile acestea trebuie ţinute în interiorul PNL. El a ales să vorbească în afară, lucrurile au ieşit în afară. Spre ca Ludovic Orban să termine cu atacurile, să fie o bătălie de idei şi să nu continue pentru că, dacă eu mă apuc să vorbesc, îl va durea stomacul rău de tot. Mai bine tac. Îl rog din suflet să încerce să oprească această campanie murdară şi să nu mai continue ceea ce a început astăzi pentru că s-ar putea ca nervii mei, care şi aşa sunt întinşi la maxim, să plesnească şi atunci lucrurile vor arăta extrem, extrem de rău. Şi nu cred că e bine pentru nimeni, în niciun caz pentru el”,

a afirmat Rareş Bogdan, sâmbătă seara la România Tv.

Despre ce este vorba? Despre negocierile pentru formarea unui nou guvern, negocieri pe parcursul cărora Ludovic Orban a sacrificat orice poziție guvernamentală pentru liberali, doar ca să aibă șefia Camerei Deputaților pentru el. O realitate de care-și aduc aminte toți cei care au un minim interes pentru politică și urmăresc reacțiile publice.

Rareș Bogdan: „Nu ştiu de ce domnul Orban a ales să mintă, poate a sperat că nu va ajunge în spaţiul public. Sunt îngrijorat pentru că o face a treia oară, deşi am semnalat ca astfel de chestiuni să nu se mai perpetueze în discursul domniei sale. Domnul Orban a hotărât şi a cedat trei ministere-cheie ale PNL. Dacă dânsul mă provoacă, voi răspunde mult mai decent decât aş fi făcut-o cu un an sau doi în urmă.

La discuţiile în care PNL a pierdut trei ministere-cheie despre care s-a vorbit în toată campania electorală şi de la europarlamentare încoace, pentru că sloganul nostru a fost Dezvoltăm România, am vorbit despre Fonduri Europene, am vorbit despre Ministerul Dezvoltării şi despre Transporturi. Toate cele trei ministere au fost cedate într-o întâlnire la care au participat patru oameni, domnul Orban, Dacian Cioloş, Kelemen Hunor şi Dan Barna. La această întâlnire, din cele trei ministere, două au fost cedate USR-PLUS şi unul către UDMR.”

Domnul Orban s-a retras în Vila Lac într-o altă cameră, iar cei care mai eram prezenţi am rămas acolo. A revenit după aproximativ 40 de minute şi a zis că a reuşit un lucru grozav şi că a obţinut un minister în plus.(n.n. era vorba despre Ministerul Culturii!) Noi toată campania am construit-o pe Dezvoltăm România cu bani europeni, pe modelul Cluj, Oradea şamd.

A zis: Nu avem Ministerul Dezvoltării, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Transporturilor.

Atunci am zis: Ludovic, asta puteam avea şi acum două săptămâni, de ce am mai continuat dacă tu ai făcut asta? Ludovic, îţi baţi joc de noi. Am stat aici toţi ca tu să te duci cu cei trei şi să hotărăşti? Te rog frumos!

I-a spus-o şi doamna Turcan. Lucrurile au degenerat, ne-am certat şi i-am zis: Dacă tu consideri că noi suntem doar de decor, iar după patru zile te retragi şi hotărăşti singur, nu înţeleg ce mai căutăm noi aici? Eu nu mai particip cu tine la şarada asta, continuă tu să stai singur cu restul”, a adăugat Bogdan.

Cu alte cuvinte, Ludovic Orban are dreptate. Președintele PNL a fost părăsit de echipa de negociere. Numai că din alt motiv decât susține el. O poziție minoră, cu valoare doar pentru cel care o ocupă, a fost preferată unor ministere de anvergură, menite să confirme o întreagă campanie electorală. A fost părăsit de cei mai apropiați colaboratori pentru că a sacrificat PNL pentru persoana domniei sale. O atitudine politică pe care nu a avut-o nici Valeriu Stoica, nici Mircea Ionescu-Quintus, nici Călin Popescu-Tăriceanu sau Crin Antonescu. Ca să dau exemplele pe care Ludovic Orban ar trebui să le înțeleagă. Sau măcar să le cunoască…

Din păcate, Ludovic Orban va rămâne, indiferent de rezultatul votului la Congres, cel care a schimbat sloganul Prin Noi Înșine în Doar Pentru Mine!