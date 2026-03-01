Social

Previziuni sumbre pentru piața imobiliară. OUG dată de Guvern îi poate lăsa pe români și fără bani, și fără case

Previziuni sumbre pentru piața imobiliară. OUG dată de Guvern îi poate lăsa pe români și fără bani, și fără caseImobiliare. Sursa foto: Pixabay
OUG 7, care a fost publicată miercuri seară și care a intrat imediat în vigoare, ar putea să provoace un haos total pe piața imobiliară. Avertismentul a fost lansat de Gabriel Biriș, avocat și consultant financiar, într-o postare publicată pe contul de Facebook. El a atras atenția că nu există o perioadă de tranziție și se întreabă ce se va întâmpla cu actele care au fost autentificate în aceeași zi cu publicarea ordonanței.

„Muncim, dar si gandim??? Azi noapte pe la 11:00 a fost publicata OUG 7 (Parte din Pachetul 2, amanat, cel cu "reforma administrativa), inclusa in MO 146/25.02. Fiind OUG, intra in vigoare in ziua publicarii, adica 25.02. Asta e clar.

Gabriel Biriș

Gabriel Biriș. Sursa foto: facebook / Gabriel Biriș

Una din prevederi este ca, la achizitia unui imobil cumparatorul (nu numai vanzatorul) trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor catre bugetul UAT pe raza caruia isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. Sanctiunea: NULITATEA ABSOLUTA!”, a scris Gabriel Biriș în postarea respectivă.

Avertismentul lui Gabriel Biriș

El se mai întreabă ce se va întâmpla în cazul în care vânzătorul nu vrea să mai ajungă la notar. „Rămâne și cu proprietatea și cu banii?” Sau se va ajunge la procese care vor aglomera instanțele sufocate oricum de dosare.

„OK, dar ce facem cu actele autentificate ieri, in timpul normal de lucru (sa zicem, pana la 18:00), ca OUG a fost publicata la 23:00? Trebuie resemnate? Si daca vanzatorul nu mai vrea sa vina la notar? Ramane si cu proprietatea si cu banii? Mergem in instantele alea supra-aglomerate?

„E de vină Ilie Bolojan, că el a aprobat-o”

Mai meseriasilor care scrieti si avizati legile astea, nu era mai bine sa prevedeti o masura tranzitorie? Sau vi se rupe, ca doar nu voi sunteti de vina? E de vina Ilie Bolojan, ca el a aprobat-o!”, a scris Gabriel Biriș a mai transmis consultantul financiar.

 

3
