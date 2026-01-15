Sport

Prețul unui club de fotbal legendar, redus semnificativ. Ce planuri are actualul proprietar

Prețul unui club de fotbal legendar, redus semnificativ. Ce planuri are actualul proprietar
Din cuprinsul articolului

Miliardarul Jim Ratcliffe a redus prețul solicitat pentru echipa franceză de fotbal OGC Nice, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Fondatorul grupului chimic Ineos și coproprietar al clubului englez Manchester United Plc ceruse inițial peste 200 de milioane de euro pentru Nice, însă potențialii cumpărători s-au arătat reticenți să achite o astfel de sumă, ceea ce a dus la o scădere semnificativă a prețului.

Clubul de fotbal a fost scos la vânzare anul trecut

Clubul a fost scos la vânzare în 2025, iar firma de consultanță Lazard Inc. a fost angajată pentru a identifica un cumpărător.

Procesul de  vânzare a fost complicat de incertitudinile legate de drepturile de difuzare ale Ligue 1, prima divizie a fotbalului francez în care evoluează OGC Nice.

OGC Nice

OGC Nice. Sursa foto: Facebook

Planurile actualului proprietar, spulberate

Jim Ratcliffe a preluat OGC Nice în 2019, promițând să transforme clubul într-o forță în fotbalul francez și european. Cu toate acestea, echipa ocupă în prezent locul 14 în Ligue 1, după o serie de rezultate slabe, ceea ce o face un posibil candidat la retrogradare la finalul sezonului 2025/2026, situație care ar putea avea un impact semnificativ asupra finanțelor clubului.

Nice nu participă în UEFA Champions League, fiind eliminată încă din faza calificărilor din august, și evoluează în prezent în UEFA Europa League.

Probleme legate de clubul de fotbal. Ce s-a întâmplat în 2025

Conform datelor transfermarkt.com, media spectatorilor la stadionul Allianz Riviera din Nisa, cu o capacitate de 36.000 de locuri, a scăzut la aproximativ 22.000 în acest sezon, față de 24.000 în sezonul precedent.

La finalul anului trecut, după înfrângerea în fața echipei FC Lorient, un grup de suporteri s-a confruntat cu unii dintre jucători, incident condamnat oficial de club. OGC Nice a decis să se despartă de antrenorul Franck Haise la un an și jumătate de la preluarea echipei pe Allianz Riviera. Despărțirea a fost convenită de comun acord, după ce echipa a înregistrat nouă înfrângeri consecutive, serie întreruptă recent în Cupa Franței, când „Les Aiglons” s-au impus cu 2-1 în fața lui St Etienne. În campionat, Nice ocupă locul 14, cu 17 puncte.

1
Proiecte speciale