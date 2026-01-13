Prețul aurului a explodat pe fondul anchetelor de la Fed și al tensiunilor internaționale

Aurul a atins luni un nivel record, depășind pentru prima dată pragul de 4.600 de dolari uncia, pe fondul migrației investitorilor către active considerate sigure, în contextul tensiunilor geopolitice și economice, arată CNBC. Aurul spot a urcat cu aproximativ 2%, atingând peste 4.600 de dolari uncia, înainte de a se corecta ușor.

De la începutul anului, cotațiile metalului prețios au înregistrat o creștere de circa 6%. Un element de incertitudine îl reprezintă ancheta deschisă împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, și speculațiile privind o posibilă schimbare la conducerea băncii centrale. Investitorii se tem că o eventuală înlocuire a lui Powell ar putea influența politica dobânzilor, favorizând reduceri mai rapide.

Procurorii federali investighează un proiect de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului Fed din Washington și declarațiile făcute de Powell în fața Congresului. Ancheta are legătură cu nemulțumirile de lungă durată ale președintelui Donald Trump față de ritmul reducerilor de dobânzi implementat de Fed.

Aurul continuă să atragă investitorii, atingând niveluri record și consolidându-și statutul de refugiu sigur în contextul incertitudinilor globale. Perspectivele unor reduceri mai rapide ale ratelor de dobândă au amplificat creșterea aurului, pe măsură ce costul de oportunitate al deținerii unui activ fără randament scade. Semnalele de răcire a pieței muncii din SUA au întărit această tendință, determinând investitorii să caute siguranță în metalul prețios.

Tensiunile internaționale au jucat, de asemenea, un rol major. Relațiile cu Iranul s-au tensionat, iar evenimentele recente din Venezuela, inclusiv capturarea președintelui Nicolas Maduro, au sporit percepția de risc global. Strategii financiari, precum Rajat Bhattacharya de la Standard Chartered, subliniază că aurul rămâne una dintre cele mai atractive clase de active în acest climat imprevizibil.

Analistii estimează că prețul aurului ar putea ajunge până la 5.000 de dolari uncia în prima jumătate a anului 2026, susținut de slăbirea dolarului și de incertitudinile economice globale, chiar dacă volatilitatea și corecțiile vor fi frecvente. În plus, băncile centrale continuă să fie cumpărători importanți, menținând cererea ridicată pentru aur.

Creșterea metalului prețios a fost spectaculoasă în 2025, cu o apreciere anuală de aproape 65%, cea mai mare din ultimele decenii, iar începutul anului 2026 indică că interesul pentru aur rămâne puternic în fața riscurilor politice și economice globale.