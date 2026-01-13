International

Prețul aurului a explodat pe fondul anchetelor de la Fed și al tensiunilor internaționale

Comentează știrea
Prețul aurului a explodat pe fondul anchetelor de la Fed și al tensiunilor internaționalelingouri de aur. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Aurul a atins luni un nivel record, depășind pentru prima dată pragul de 4.600 de dolari uncia, pe fondul migrației investitorilor către active considerate sigure, în contextul tensiunilor geopolitice și economice, arată CNBC. Aurul spot a urcat cu aproximativ 2%, atingând peste 4.600 de dolari uncia, înainte de a se corecta ușor.

Aur mai scump la început de 2026

De la începutul anului, cotațiile metalului prețios au înregistrat o creștere de circa 6%. Un element de incertitudine îl reprezintă ancheta deschisă împotriva președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, și speculațiile privind o posibilă schimbare la conducerea băncii centrale. Investitorii se tem că o eventuală înlocuire a lui Powell ar putea influența politica dobânzilor, favorizând reduceri mai rapide.

Procurorii federali investighează un proiect de renovare de 2,5 miliarde de dolari al sediului Fed din Washington și declarațiile făcute de Powell în fața Congresului. Ancheta are legătură cu nemulțumirile de lungă durată ale președintelui Donald Trump față de ritmul reducerilor de dobânzi implementat de Fed.

Aur

Aur. Sursa foto: Freepik

Tot mai atractiv pentru investitori

Aurul continuă să atragă investitorii, atingând niveluri record și consolidându-și statutul de refugiu sigur în contextul incertitudinilor globale. Perspectivele unor reduceri mai rapide ale ratelor de dobândă au amplificat creșterea aurului, pe măsură ce costul de oportunitate al deținerii unui activ fără randament scade. Semnalele de răcire a pieței muncii din SUA au întărit această tendință, determinând investitorii să caute siguranță în metalul prețios.

Sile Cămătaru sărbătorit cu fast de familie. Prima aniversare în libertate
Sile Cămătaru sărbătorit cu fast de familie. Prima aniversare în libertate
646 de morți și peste 10.700 de arestări în cele mai mari proteste din Iran
646 de morți și peste 10.700 de arestări în cele mai mari proteste din Iran

Tensiunile internaționale au jucat, de asemenea, un rol major. Relațiile cu Iranul s-au tensionat, iar evenimentele recente din Venezuela, inclusiv capturarea președintelui Nicolas Maduro, au sporit percepția de risc global. Strategii financiari, precum Rajat Bhattacharya de la Standard Chartered, subliniază că aurul rămâne una dintre cele mai atractive clase de active în acest climat imprevizibil.

Prețul aurului ar putea ajunge la pragul de 5.000 de dolari uncia

Analistii estimează că prețul aurului ar putea ajunge până la 5.000 de dolari uncia în prima jumătate a anului 2026, susținut de slăbirea dolarului și de incertitudinile economice globale, chiar dacă volatilitatea și corecțiile vor fi frecvente. În plus, băncile centrale continuă să fie cumpărători importanți, menținând cererea ridicată pentru aur.

Creșterea metalului prețios a fost spectaculoasă în 2025, cu o apreciere anuală de aproape 65%, cea mai mare din ultimele decenii, iar începutul anului 2026 indică că interesul pentru aur rămâne puternic în fața riscurilor politice și economice globale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:15 - Racheta hipersonică Oreshnik, folosită pentru a doua oară în Ucraina, în apropierea graniței cu Polonia
12:09 - Lavinia Șandru: Atacul la ministrul Justiției nu e întâmplător – este o tentativă de presiune asupra procedurii de nu...
12:03 - Trump despre femeia împușcată de ICE: Agitatoare profesionistă. Președintele cere investigarea finanțării protestelor
12:00 - Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
11:51 - Sile Cămătaru sărbătorit cu fast de familie. Prima aniversare în libertate
11:46 - 646 de morți și peste 10.700 de arestări în cele mai mari proteste din Iran

HAI România!

Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
Mercosur, încă o nenorocire pe capul fermierilor români
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu
Sezon nou Turcescu & Severin. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale