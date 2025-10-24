Economie

Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor geopolitice și anticipărilor inflației din SUA

Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor geopolitice și anticipărilor inflației din SUA
Preţul aurului a crescut joi cu peste 1%, inversând tendinţa din ultimele două zile, pe fondul cererii sporite pentru active sigure, într-un context marcat de tensiuni geopolitice şi aşteptarea datelor-cheie privind inflaţia din SUA, potrivit Reuters.

Prețul aurului a crescut cu peste 1%

Aurul spot a înregistrat un avans de 1%, ajungând la 4.132,76 dolari pe uncie, după ce în sesiunea precedentă coborâse la cel mai scăzut nivel din ultimele două săptămâni. Contractele futures pentru livrare în decembrie au urcat cu 2%, până la 4.145,60 dolari pe uncie, semnalând o revenire a interesului investitorilor pentru metalul prețios.

Luni, aurul atingea un record istoric de 4.381,21 dolari pe uncie, însă a urmat cea mai mare scădere zilnică din ultimii cinci ani. Evoluțiile recente reflectă volatilitatea accentuată a pieței, influențată de factori geopolitici și așteptările privind datele-cheie despre inflația din Statele Unite.

Prețul aurului continuă să crească pe fondul tensiunilor geopolitice

Peter Grant, vicepreşedinte al Zaner Metals, a explicat că toţi factorii fundamentali care au impulsionat aurul în acest an rămân prezenţi. El a menţionat că această creștere este, de asemenea, rezultatul unor cumpărări speculative după corecţia recentă.

Aur

Aur. Sursa foto. Pixabay

Preţul aurului a câştigat aproximativ 57% de la începutul anului, fiind influenţat de sancţiunile impuse de administraţia Trump companiilor petroliere ruse Rosneft şi Lukoil. Investitorii urmăresc acum cu atenţie datele privind indicele preţurilor de consum (CPI) din SUA, care vor fi publicate vineri şi se estimează că vor arăta o inflaţie de bază de 3,1% în septembrie.

Aurul și alte metale prețioase se apreciază pe fondul anticipării reducerii dobânzilor

Pieţele anticipează o reducere a dobânzii de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale la următoarea şedinţă a Fed, cu o posibilă nouă tăiere în decembrie. Banca JP Morgan estimează că preţul aurului ar putea ajunge în medie la 5.055 dolari pe uncie până în ultimul trimestru al anului 2026, susţinut de cererea investiţională şi de achiziţiile continue ale băncilor centrale, estimate la 566 de tone pe trimestru anul viitor.

Pe celelalte pieţe ale metalelor preţioase, argintul a crescut cu 1,1%, la 49,07 dolari pe uncie, platina cu 0,5%, la 1.629,44 dolari, iar paladiul cu 0,4%, la 1.453,90 dolari.

