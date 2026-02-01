Preț uluitor pentru un calculator HC 91, produs în România post-revoluționară. Cum arăta computerul dinaintea internetului

Mulți români au început să descopere calculatoarele înainte ca internetul să devină un proiect. În urmă cu trei decenii, computerele arătau cu totul alt fel decât azi. Și erau primele tentative tehnologice într-un domeniu care avea să explodeze și să schimbe lumea într-un timp foarte scurt.

Un model de foarte mare succes a fost HC 91, produs, așa cum îi spunea numele în 1991, la noi în țară, de Întreprinderea de Calculatoare Electronice (I.C.E) Felix. Era vorba despre o fabrică de calculatoare, înființată în anul 1970. Pentru a activa în domeniul electronicelor, entitatea respectivă cumpărase licențe din Franța și din Olanda.

Și-a continuat activitatea și după 1989 și a avut colaborăti importante cu IBM, Advantech, Sun, DEC, Logitech sau Hewlett-Packard. HC 91 a fost un produs care s-a bucurat de mare succes. Și a fost urmașul calculatoarelor HC 85 și HC 90. La acea vreme, prețul unui PC era de 7.000 de lei vechi.

Avea la bază procesorul Z80 A, procesor pe 8 biți, care funcționa la viteza de 3.5 Mhz. Dispunea de 16 KB memorie ROM care stoca interpretorul Basic. Memoria RAM era de 64 KB din care disponibilă pentru utilizator, 48 KB.

A avut două modele de tastatură: cu 40 de taste, la fel ca și modelele precedente și cu 50 de taste. De asemenea, dispunea de o variantă ce avea în plus o interfață pentru conectarea unei unități floppy. Și putea rula și sistemul de operare CP/M. Rezoluția era de 92 x 256 pixeli având 16 culori, iar în modul text 24 linii x 32 coloane. În carcasă se afla și un difuzor care poate emite sunete în intervalul de 10 octave, realizate prin comanda BASIC BEEP. Funcționa cu sistemul de operare BASIC.

Producția a fost suspendată în 1992, atunci când creatori s-au concentrat pe HC 2000.

Nostalgicii pot cumpăra un astfel de model de pe siteurile de profil. Pe OLX, un vânzător pune la bătaie un HC 91, sigilat, la prețul consistent de 10.193,11 lei.