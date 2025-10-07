Social

Președintele Colegiului Medicilor, despre infecțiile asociate asistenței medicale: Sunt cauzate și de infrastructura spitalelor

Președintele Colegiului Medicilor, despre infecțiile asociate asistenței medicale: Sunt cauzate și de infrastructura spitalelor
Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a declarat marți că infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă o problemă pentru orice sistem de sănătate și o provocare care trebuie gestionată eficient. „Problematica infecţiilor asociate asistenţei medicale nu ţine doar de comportamentul sau deciziile medicului”, a spus aceasta, la deschiderea webinarului adresat exclusiv medicilor pe tema infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Promisiunile președintelui CMR pentru acest mandat

Cătălina Poiană a declarat, la deschiderea unui webinar dedicat exclusiv medicilor pe tema infecţiilor asociate asistenţei medicale, că, în actualul său mandat de președinte al Colegiului Medicilor din România, își propune, alături de întreaga comunitate medicală, să contribuie la o abordare mai eficientă în combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale.

„Colegiul Medicilor din România, şi în acest mandat al meu ca preşedinte, cel puţin, vă asigur că vreau să fac şi vrem să facem tot ce pot şi tot ce putem noi, ca şi comunitate medicală, pentru a fi mai eficienţi în lupta cu infecţiile asociate asistenţei medicale”, a afirmat lidera CMR.

Problema infecțiilor asociate asistenței medicale, influențată și de infrastructura spitalelor

Președintele Colegiului Medicilor din România a subliniat că problema infecțiilor asociate asistenței medicale nu depinde exclusiv de comportamentul sau de deciziile medicilor, ci este influențată și de infrastructura spitalelor.

„Ţine de infrastructura spitalelor, de circuite, de calitatea materialelor şi a dezinfectanţilor, de dotări, de alte categorii de personal, de cum este cultura organizaţională din perspectiva managementului unităţilor”, a mai spus aceasta.

Cătălina Poiană, președintele CMR

Cătălina Poiană. Sursa foto: Facebook/Cătălina Poiană

„Dincolo de toate acestea, există o parte importantă care ţine de fiecare dintre noi”

Președintele Colegiului Medicilor din România a declarat că infecțiile asociate asistenței medicale trebuie identificate și raportate corect.

„Dincolo de toate acestea, există o parte importantă care ţine de fiecare dintre noi - de felul în care aplicăm procedurile, de modul în care comunicăm, raportăm, supraveghem şi reacţionăm atunci când observăm riscuri. Cred că acolo unde putem acţiona, trebuie să acţionăm. Iar acolo unde vedem disfuncţionalităţi, trebuie să le semnalăm cu responsabilitate, nu cu teamă”, a mai spus aceasta.

Ea a afirmat că instituția pe care o conduce trebuie să fie una proactivă, care nu doar reacționează, ci propune, construiește, susține și contribuie concret la schimbare.

