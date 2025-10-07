Președintele Colegiului Medicilor, despre infecțiile asociate asistenței medicale: Sunt cauzate și de infrastructura spitalelor

Președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), Cătălina Poiană, a declarat marți că infecțiile asociate asistenței medicale reprezintă o problemă pentru orice sistem de sănătate și o provocare care trebuie gestionată eficient. „Problematica infecţiilor asociate asistenţei medicale nu ţine doar de comportamentul sau deciziile medicului”, a spus aceasta, la deschiderea webinarului adresat exclusiv medicilor pe tema infecţiilor asociate asistenţei medicale.

Președintele Colegiului Medicilor din România a subliniat că problema infecțiilor asociate asistenței medicale nu depinde exclusiv de comportamentul sau de deciziile medicilor, ci este influențată și de infrastructura spitalelor.

„Ţine de infrastructura spitalelor, de circuite, de calitatea materialelor şi a dezinfectanţilor, de dotări, de alte categorii de personal, de cum este cultura organizaţională din perspectiva managementului unităţilor”, a mai spus aceasta.

„Dincolo de toate acestea, există o parte importantă care ţine de fiecare dintre noi - de felul în care aplicăm procedurile, de modul în care comunicăm, raportăm, supraveghem şi reacţionăm atunci când observăm riscuri. Cred că acolo unde putem acţiona, trebuie să acţionăm. Iar acolo unde vedem disfuncţionalităţi, trebuie să le semnalăm cu responsabilitate, nu cu teamă”, a mai spus aceasta.

Ea a afirmat că instituția pe care o conduce trebuie să fie una proactivă, care nu doar reacționează, ci propune, construiește, susține și contribuie concret la schimbare.