Președintele CNN a demisionat. Televiziunea a concediat sute de angajați

„M-am întâlnit cu Chris și el va părăsi CNN”, a declarat David Zaslav, directorul executiv al companiei-mamă, Warner Bros. Plecarea lui Licht a încheiat un an tumultuos pentru CNN, marcat de concedieri, profituri în scădere, ratinguri istorice mici și angajați profund nemulțumiți.

„Aceasta a fost o misiune interesantă, dar incredibil de provocatoare și am învățat multe în ultimele 13 luni”, a spus Licht într-un comunicat. „Am avut norocul să am o carieră de succes, împlinită și aștept cu nerăbdare următorul meu capitol. Doresc echipei CNN toate cele bune.”

Licht, care a devenit șef de rețea în mai anul trecut, după ce a condus „The Late Show With Stephen Colbert” spre un mare succes, și-a văzut mandatul stăpânit de critici acerbe din partea presei, adesea ca urmare a unor scurgeri de informații de la angajați care nu au avut niciodată încredere deplină în conducerea sa.

Care a fost cireașa de pe tort

Cireașa de pe tort a fost un articol de 15.000 de cuvinte apărut în The Atlantic, care a fost publicat vineri. Autorul Tim Alberta a vorbit cu mai mult de 100 de angajați CNN, care au pus sub semnul întrebării capacitatea lui Licht de a conduce organizația în viitor. În urma articolului The Atlantic, Licht a încercat să-și spele imaginea. El și-a cerut scuze angajaților și a promis că se va „lupta și cu dracul” pentru a recâștiga încrederea angajaților. Dar a devenit din ce în ce mai clar că mandatul lui Licht ca director executiv nu era sustenabil și se apropia rapid de sfârșit.

Imaginea a devenit rapid clară pentru Zaslav, care și-a instalat colaborotarul principal, David Leavy, ca director de programe al CNN săptămâna trecută. În weekend, după ce povestea The Atlantic a cristalizat preocupările pe care Zaslav le-a avut cu conducerea lui Licht în ultimele câteva luni. Licht nu a reușit niciodată să recreeze acea magie la CNN, împiedicându-se la scurt timp după ce a preluat postul și confruntându-se cu critici enorme.

Prima sarcină a lui Licht a fost dezmembrarea CNN+, care fusese salutată de conducerea anterioară a CNN drept viitorul streaming al rețelei. Angajații știau că decizia de a elimina streamerul nu a fost decizia proprie a lui Licht, dar, cu toate acestea, închiderea serviciului atât de popular i-a oferit o mână dificilă de deschidere. Angajații, însă, au păstrat mintea deschisă.

Mulți au fost încântați de numirea lui Licht, având în vedere că acesta avea experiență ca producător și un palmares de succes la alte rețele. Dar Licht a risipit repede o mare parte din acea bunăvoință printr-o serie de gafe, multe din el. Spre deosebire de Zucker, care deținea un birou la un etaj al redacției din biroul CNN Hudson Yards din New York, Licht s-a separat de jurnaliștii rețelei, o mișcare care l-a izolat pe șef de personalul său.

Licht a încercat apoi să-l concedieze pe Brian Stelter, veneratul corespondent media al rețelei și prezentatorul „Surse de încredere”. De asemenea, el a demis alți jurnaliști cheie CNN, ridicând sprâncenele personalului. Dar Licht și-a văzut situația în interiorul organizației dispărând și mai mult atunci când a anunțat că vor exista concedieri semnificative anul trecut, în ciuda faptului că le-a sugerat personalului că reducerile nu erau la orizont.

CNN a disponibilizat sute de angajați

Sute de angajați CNN au fost disponibilizați la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Modificările de programare pe care le-a făcut Licht au fost și ele tulburi. Prima sa mare mișcare a fost să reînnoiască emisiunea matinală a rețelei. Licht a lansat „CNN This Morning”, cu prezentatorii Don Lemon, Poppy Harlow și Kaitlan Collins.

Serialul nu a crescut niciodată evaluările față de predecesorul său și s-a încurcat în drama tabloid. Lemon, care și-a cerut scuze pentru comentariile sexiste pe care le-a făcut în timpul unui episod, a fost în cele din urmă exclus din rețea la începutul acestui an. Licht, însă, s-a confruntat cu cele mai pronunțate critici de programare pentru gestionarea unei primărie cu fostul președinte Donald Trump.

Evenimentul de luna trecută, care a intrat uneori în haos, a fost larg analizat ca o greșeală. Criticile asupra evenimentului au venit nu numai din partea observatorilor, ci și din partea angajaților din cadrul CNN. În ultimele zile, Licht părea să fi înțeles că și-a înstrăinat personalul. Dar era prea târziu.