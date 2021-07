Autoritățile județene s-au întâlnit vineri pentru a discuta situația tehnică a termocentralei Mintia, în condițiile încetării activității. După peste 50 de ani de funcționare, activitatea Termocentralei Mintia va fi oprită şi 662 de persoane, adică aproape tot personalul, vor fi disponibilizate începând din data de 26 iulie.

Județul Hunedoara este în pragul unei crize sociale

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a solicitat să fie luate toate măsurile care se impun privind punerea în siguranță a tuturor instalațiilor tehnice și protejarea bunurilor, inclusiv a echipamentelor care se vor afla în operare. 70 de persoane vor asigura mentenanța întregului sistem și funcționarea angrenajelor care nu pot fi oprite.

Persoanele concediate vor beneficia de plăți compensatorii, şomaj și venit de completare, în funcție de vechimea în muncă, în medie e vorba de 10.000 de euro brut. Suma va fi primită în decurs de doi ani. Închiderea unui obiectiv industrial major al județului riscă să provoacă o dramă socială având în vedere penuria de de opțiuni pe piața muncii pentru șomerii Mintiei.

Persoanele concediate vor primi plăți compensatorii și venit de completare, de circa 10.000 de euro brut

„Am făcut greve, proteste extreme, nu s-a rezolvat nimic. Am ajuns aici și, din păcate, nimic nu mai putem face. Termocentrala a fost închisă pentru ca nu are avize de mediu și cărbune, iar Comisia Europeană a notificat că nu mai poate produce energie.

Oamenii și-au primit deciziile și se mulțumesc că 2 ani de aici încolo guvernul le asigură protecţia socială, un an venit de completare, un an șomaj. Se vor reorienta, doar că în zonă nu prea au spre ce”, a declarat liderul Sindicatului Liber Independent Electrocentrale Mintia, Mircea Crișovan citat de Antena 3.

Termocentrala Mintia Deva este parte a falimentarului Complex Energetic Hunedoara. Mintia a intrat oficial în conservare la finalul lunii mai, fiind oprită încă din februarie. Mintia este una dintre cele două termocentralele CEH, alături de Paroșeni. Planul inițial al Guvernului era ca CEH să fie spartă în două entități: centrala de la Paroșeni cu cele două mine pe huilă care mai funcționează (o entitate) și centrala Mintia care să fie cedată Consiliului Local Deva, căci asigură energia termică pentru oraș. Administratorul judiciar al CEH a elaborat o procedură de atragere a unui investitor pentru activele termocentralei Mintia, însă ea a eșuat.