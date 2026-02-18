Virgil Popescu a răbufnit la adresa președintelui CJ Mehedinți: Investitorii serioși fug de județ

Fostul ministru al Energiei, liberalul Virgil Popescu, l-a acuzat pe președintele Consiliului Județean Mehedinți, social-democratul Aladin Georgescu, că blochează dezvoltarea județului și că îndepărtează investitorii prin scandaluri de corupție și prin lipsa de interes față de investiții. „Ce ați făcut dumneavoastră pentru a atrage investitori serioși în acest județ în cei 13 ani de când sunteți președinte? Nimic! De ce?”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, „din cauza matrapazlâcurilor” pe care Aladin Georgescu le-ar tolera, „investitorii serioși fug de județul Mehedinți ca dracul de tămâie”.

„Atât timp cât în curtea dumneavoastră, la DGASPC, angajați sunt trimiși în judecată pentru fapte de corupție de 12 miliarde de lei; procurorii DNA ridică documente de la Muzeul Porțile de Fier, a cărei fostă directoare ați promovat-o vicepreședintă la Consiliul Județean; o altă persoană a fost reținută, săptămâna trecută, pentru trafic de influență în vederea angajărilor la Spitalul Județean; nu prea aveți căderea morală să vorbiți de dezvoltare”, a afirmat liberalul.

El a adăugat: „Despre asta este vorba, nu despre bani de la Guvern sau de la CJ! Investitorii serioși nu vin în acest județ din cauza dumneavoastră, pentru că nu îi doriți! V-ar încurca planurile. Ultimii “investitori serioși” care au venit în MH au fost portughezii, acum 10 ani, dar nu au zăbovit mult. Au fugit speriați din cauza șpăgilor care le-au fost cerute! Vă provoc să îmi arătați un investitor serios care a venit și a rămas în județul Mehedinți?!?”.

Virgil Popescu susține că și puținele investiții importante au fost blocate din motive politice și face referire la proiectul unei fabrici de pistoale la Șimian, despre care afirmă că un ministru PSD l-ar fi oprit.

„Era o investiție pe care am promovat-o, construcția începuse, dar a fost înfundată de un ministru PSD!!!! Ministrul PSD Radu Oprea a mutat-o la Cugir, iar în prezent totul zace într-o hală, cu ușile zăvorâte. Nu cumva spuneați dumneavoastră că mai bine NU se face, decât să câștige politic Popescu și Trușcă?!?!”, a mai scris acesta.

De asemenea, liberalul îl acuză pe Georgescu că a ales stagnarea în locul dezvoltării județului.

„Asta înseamnă PSD = stagnare, sabotaj! Dacă ați fi pus umărul cu mine, dacă vorbeați pe bune cu ministrul vostru, acum aveam fabrică în Mehedinți! Cine câștiga? Mehedințenii (...). Despre asta este vorba domnule Aladin Georgescu! Și despre faptul că v-ați aliat cu AUR pentru a masca furturile de la muzeu. Nu v-ați dat interesul să creați infrastructura adecvată pentru a atrage investitori serioși, pentru a crea un climat transparent și propice dezvoltării!”, a declarat Virgil Popescu.

El a adăugat: „Și mai o întrebare: Cum vă uitați în ochii doamnei vicepreședinte Doinița CHIRCU de la AUR, pe care ați promovat-o și susținut-o, după ce a ieșit în stradă și a protestat față de dumneavoastră, față de colegul dumneavoastră de partid primarul Screciu, Guvern si miniștrii PSD??? Cum vă uitați în ochii ei după ce a protestat și în fața Direcției de Finanțe, unde este șef soțul ei? Ce spune asta despre caracterul ei? Vă este bine domnule Aladin Georgescu?”.