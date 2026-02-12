De la cine poți învăța să investești pe bursă. Brokerii au reguli stricte și nu-ți pot da decât informații generale

Piața financiară evoluează rapid, iar investitorii se confruntă cu o multitudine de opțiuni și riscuri. Pentru a lua decizii informate și sigure, aceștia au nevoie de o îndrumare corectă, însă trebuie să știe că aceasta poate fi făcută doar în baza legii. Nu toate sfaturile sunt la fel de sigure, iar legislația financiară stabilește clar limitele pe care trebuie să le respecte brokerii. Aceștia pot oferi informații generale despre produse și riscuri, dar nu pot da recomandări personalizate adaptate situației fiecărui client, ne-a spus Adina Cristea, reprezentant Investimental, un broker cunoscut pe piața din România.

Consultanța individuală, adaptată obiectivelor, nevoilor și situației financiare a fiecărui investitor, poate fi oferită exclusiv de consultanțiconsultanți investiționali autorizați, în conformitate cu legislația în vigoare. Aceștia au obligația de a analiza profilul de risc al clientului, experiența în domeniul investițiilor și capacitatea financiară înainte de a-l îndruma.

„Conform cadrului legal aplicabil, inclusiv MiFID II, brokerii pot furniza informații generale despre piețe și instrumente financiare, explicații privind funcționarea produselor, riscurile, costurile și mecanismele de tranzacționare, precum și materiale educaționale destinate creșterii nivelului de informare al investitorilor”, a explicat Adina Cristea.

Potrivit brokerului, anumite firme pot oferi consultanță de investiții sau recomandări personalizate doar dacă acest serviciu este inclus în obiectul lor de activitate, iar personalul care furnizează consultanța este autorizat în acest sens, conform reglementărilor ASF și europene.

Acesta a subliniat că, în practică, calitatea acestui tip de consultanță depinde în mod esențial de experiența și competențele profesionale ale persoanei care o oferă, motiv pentru care este important ca investitorii să înțeleagă clar ce tip de serviciu primesc și în ce cadru legal este prestat.

Respectarea acestor reguli este esențială pentru protejarea investitorilor de decizii greșite sau riscante și contribuie la menținerea unui climat de încredere în piața de capital. În același timp, aplicarea strictă a cadrului legal asigură transparență, corectitudine și responsabilitate în relația dintre investitori și profesioniștii din domeniul financiar, arată brokerul, mai arată cei din sector.

Practic, brokerii nu oferă recomandări personalizate automat, ci oferă suport și resurse care îi ajută pe investitori să înțeleagă mai bine opțiunile disponibile și să evalueze riscurile implicate.

Această abordare educațională este esențială mai ales pentru începători, care trebuie să învețe să ia decizii independente, dar informate.

Consultanța personalizată: cine și cum o poate oferi

Există însă situații în care anumite firme de investiții pot furniza consultanță personalizată sau recomandări individuale. Aceasta este permisă doar dacă serviciul face parte din obiectul de activitate al firmei, iar personalul care oferă consultanța este autorizat de ASF și respectă reglementările europene.

Calitatea consultanței depinde foarte mult de experiența și competențele profesionale ale persoanei care o oferă. Investitorii trebuie să fie conștienți de acest aspect și să înțeleagă clar ce tip de serviciu primesc și în ce cadru legal este prestat. Alegerea unui specialist autorizat și cu experiență poate face diferența între decizii financiare corecte și pierderi semnificative.

În practică, nu toți cei care oferă sfaturi sunt autorizați să facă recomandări personalizate. De aceea, înainte de a colabora cu un consultant sau broker, investitorii trebuie să verifice: statutul profesional, autorizările ASF și experiența relevantă în domeniu.

În ansamblu, investitorii trebuie să facă diferența între informațiile generale furnizate de brokeri și consultanța personalizată oferită de specialiști autorizați.

Înțelegerea cadrului legal și alegerea unui partener de încredere sunt pași esențiali pentru tranzacții sigure și decizii bine fundamentate, mai spun cei din domeniu.

Într-o piață volatilă, educația, transparența și profesionalismul devin cele mai importante instrumente pentru orice investitor care vrea să își protejeze capitalul și să își maximizeze șansele de succes.