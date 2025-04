Social Preotul pro-Kremlin Ciprian Mega, judecat pentru opt capete de acuzare de instanța bisericească







Preorul orădean Ciprian Mega a fost citat, pentru mâine, 3 martie 2025, să apară în fața instanței bisericești, Consistoriului Eparhial al Episcopiei Oradiei.

Se va apăra singur, dacă are acces la dosar

În urmă cu câteva zile, preotul a spus că nu se va prezenta, dar azi, într-o scrisoare adresată Episcopiei Oradea, spune că va merge să se apere singur. Cu o singură condiție. Aceea de a avea acces la dosarul în baza căruia e judecat. Preotul, aflat de mai multă vreme în central unui scandal alimentat de prezența sa cu filmul “21 de rubini” la Moscova, acolo unde s-a întâlnit și cu Vladimir Putin, spune că “sentința e deja redactată”. Credința preotului Mega că soarta sa e pecetluită se bazează pe faptul că instanța e formată din oamenii aleși de Episcopul Sofronie.

“Ar urma să fiu acuzat de inspectorul bisericesc (pe post de procuror, numit de episcop), judecat de un judecător (preot docil), numit de episcop, completul de judecată fiind numit de episcop, dreptul meu fiind de a alege unul dintre cei trei “apărători”, nominalizați de episcop “, spune Ciprian Mega. Preotul consideră că scopul acestei ședințe este de a îmbrăca într-o formă aparent statutară, sentința deja redactată. Ciprian Mega spune că a ales să se apere singur în fața instanței bisericești. Aceasta după ce, într-o scrisoare deschisă adresat Patriarhului Daniel, i-a solicitat acestuia să-i fie apărător.

“Ce așteaptă Hristos de la mine?”

Preotul Mega a considerat însă că a primit răspunsul Patriarhului în momentul în care, cu ajutorul poliției, inspectorul bisericesc, i-a luat antimisul semnat de episcopul Sofronie. Ciprian Mega spune că în post nu se constitue instanțe bisericești, conform practicilor interne ale Bisericii Ortodoxe Române, așa că la judecata de mâine ar putea să invoce “vicii de procedură, încălcarea canoanelor, abuzuri repetate”, însă în fața unei provocări, spune preotul, întrebarea firească pentru un creștin ar fi: “Ce așteaptă Hristos de la mine?”.

Ciprian Mega spune că i-au fost comunicate, într-o înșiruire ambiguă, cele opt capete de acuzare. “Aș spune că trei dintre punctele respective m-ar putea viza, dar, totodată, dacă ar exista posibilitatea contextualizării, v-aș putea demonstra că nu am încălcat disciplina canonică a Bisericii, dimpotrivă, acolo unde susțineți că am greșit, eu consider că am avut o atitudine apologetică”, transmite Ciprian Mega instanței bisericești. “Vă rog, măcar acum, cu câteva ore înaintea “procesului”, să-mi puneți la dispoziție, în fotocopii, rechizitoriul întocmit de inspectorul bisericesc și dosarul înaintat Consistoriului”, e cererea preotului Ciprian Mega.