„In calitate de deputat PNL, in perioada vacantei parlamentare, am depus un amendament la un proiect de lege, adoptat de Senat, care înăsprește substanțial, amenzile pentru cei care dau apeluri false la 112. Candidatul PSD la președinția România, premierul Viorica Dancila, face ce știe mai bine partidul sau și fura! Dacă Dragnea fura de la copii, Viorica Dancila fura inițiativele parlamentare ale opozitiei.

Domnia sa anunța triumfalist ca a majorat amenzile pentru cei care dau apeluri false, preluând cu copy-paste amendamentul PNL, cu mici modificări. Nu este nici prima, nici ultima initiativa liberală preluată de premierul copy-paste, Dancila anunțând detenție pe viața pentru criminali, doar după ce un proiect legislativ similar a fost depus de PNL.

Tot in vacanta parlamentara, când noi munceam, iar Viorica Dancila era in campanie interna in PSD. In calitate de inițiator al acestor proiecte legislative și amendamente, ii cer premierului copy-paste sa nu mai fure. Are proiectele și amendamentele pe masa in parlament! Sa ceara doar colegilor săi parlamentari, sa le scoată din sertare și sa le voteze. Furtul se pedepsește și e o infracțiune chiar și pentru doamna Dancila!”, susține Roman într-un comunicat.

Printr-o OUG aprobată marți de Guvern, amenzile pentru apelurile false la 112 au fost majorate şi vor fi de la 1.500 la 5.000 de lei, faţă de 500 până la 1.000 de lei cât sunt în prezent.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu, propunerea a fost făcută de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi de Ministerul Afacerilor Interne.

