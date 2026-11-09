Premierul Luca Niculescu a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o întrevedere axată pe provocările de securitate din regiune și pe direcțiile strategice ale Executivului de la București. Vizita oficialului european are loc într-un moment tensionat, marcat de recentele atacuri cu drone din zona Mării Negre.

Unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor de la Guvern a fost întărirea apărării pe Flancul Estic al Uniunii Europene. Șeful Executivului a subliniat importanța parteneriatului cu Bruxelles-ul pentru protejarea granițelor și a rutelor maritime, evidențiind sprijinul primit de țara noastră pentru proiectele strategice din regiune.

”Priorităţile noastre vizează consolidarea Flancului Estic al UE şi a securităţii la Marea Neagră”, a transmis Luca Niculescu, punctând faptul că România beneficiază de susținere politică și financiară din partea Comisiei Europene pentru operaționalizarea centrului de securitate maritimă la Marea Neagră, precum și pentru misiunile naționale de căutare și salvare.

La finalul întâlnirii, luni seară, premierul a revenit cu un mesaj pe platforma X, în care a reafirmat orientarea pro-europeană a Cabinetului pe care îl conduce: ”Într-un context marcat de provocări tot mai mari în plan economic şi de securitate, am reafirmat angajamentul Guvernului meu de a promova proiectul european şi de a colabora strâns cu partenerii noştri europeni pentru o Europă mai puternică, mai sigură şi mai competitivă”.

Dincolo de componenta de apărare, agenda discuțiilor de la Palatul Victoria a inclus și obiectivele economice ale României. Premierul a reiterat faptul că Guvernul urmărește alinierea la strategia europeană pentru Marea Neagră, concomitent cu relansarea economiei naționale și creșterea competitivității.

În acest sens, Luca Niculescu a insistat asupra menținerii disciplinei fiscale și a accelerării investițiilor publice, obiectivul principal fiind absorbția integrală și valorificarea la maximum a tuturor fondurilor europene aflate la dispoziția României.

Șeful Executivului a evidențiat rolul esențial al colaborării directe cu liderii de la Bruxelles în fața crizelor actuale, transmițând un mesaj ferm de solidaritate la nivel comunitar.

”Apreciem sprijinul politic şi financiar acordat de Comisie pentru operaţionalizarea centrului de securitate maritimă la Marea Neagră, precum şi pentru operaţiunile de căutare şi salvare ale României. Preţuim în mod deosebit cooperarea strânsă cu Comisia Europeană. Această vizită reprezintă o nouă dovadă a hotărârii noastre comune de a consolida răspunsul colectiv al Europei la provocările care ne stau în faţă”, a mai transmis Luca Niculescu.

Turneul regional al președintelui Comisiei Europene continuă marți. După vizita efectuată luni în România, Ursula von der Leyen se va deplasa în Bulgaria, pe fondul îngrijorărilor generate de atacurile cu drone din Marea Neagră.