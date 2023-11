Premieră la Poiana Brașov: pârtiile se deschid în noiembrie. Programul și prețurile noului sezon

Pe 30 noiembrie, de la ora 9 dimineața, pârtiile din zona superioară a masivului Postăvarul se vor deschide. Este pentru prima oară când sezonul de schi debutează în luna noiembrie, în Poiana Brașov.

Vor fi deschise două pârtii și pentru începători, Stadion și Bradul.

Primăria Brașov recomandă schiorilor să poarte echipament adecvat (casca, ochelarii, mănușile de schi, protecție la coloană, haine groase), să schieze cu o viteză controlată, să urce și să staționeze numai pe marginea pârtiei, să permită culoare de trecere altor persoane, să nu escaladeze în afara pârtiei amenajate, iar începătorii să apeleze la un instructor de schi autorizat.

În ședința Consiliului Local s-au aprobat facilitățile și noile tarife pentru noul sezon de schi. Persoanele cu domiciliul în Brașov vor plăti în zilele de miercuri cu 50% mai puțin pentru cartelele de schi.

Vor plăti mai puțin și pentru ski-pass-uri valabile pentru patru ore, de la orele 11,13 și 14. A fost aprobată introducerea cartelei de sezon, personalizată și netransmisibilă.

Persoanele cu dizabilități și însoțitorii vor plăti cu 10% mai puțin, iar persoanele cu dizabilități locomotorii vor avea dedicate pârtii pentru începători.

„Astăzi venim cu vești bune pentru iubitori sporturilor de iarnă. În 30 noiembrie se deschide sezonul de schi din Poiana Brașov. Datorită temperaturilor favorabile și ninsorilor din ultimele zile, am reușit amenajarea pârtiilor din partea superioară, unde stratul de zăpadă bătută pe pârtie are o grosime de 30 de centimetri, fiind în condiții foarte bune. Se va schia în zona superioară, asta însemnând partea superioară a Drumului Roșu, Doamnei, Lupului, Kanzel și pregătim și Ruia. Deschiderea sezonului aduce și alte vești bune pentru brașoveni: din acest sezon, în fiecare zi de miercuri, ei vor avea tarife reduse cu 50% pentru transportul pe cablu. În același timp, avem noi facilități pentru persoanele cu dizabilități, iar pentru cei care își doresc să schieze foarte mult sau fac schi de performanță, am pregătit ski-passul valabil pentru întregul sezon“, a declarat primarul Allen Coliban.