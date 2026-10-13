Politica Preluarea șantierului naval Mangalia, criticată de Sorin Grindeanu. Cum ajung banii din programul SAFE la fostul acționar







Preluarea șantierului naval de la Mangalia de către grupul german Rheinmetall readuce în atenția publică modul în care sunt gestionate resursele strategice și finanțările internaționale. În urma unei licitații organizate de lichidatorul judiciar, activitatea unității din județul Constanța ar putea fi reluată, însă termenii financiari ai afacerii ridică semne de întrebare în spațiul politic.

După ce primele patru încercări de vânzare s-au încheiat fără ca vreun investitor să depună o ofertă, șantierul naval Damen Mangalia a fost în cele din urmă adjudecat. Lichidatorul judiciar CITR a finalizat procedura, iar activele au fost achiziționate de compania Rheinmetall Real Estate România SRL.

Prețul de adjudecare s-a ridicat la 138 de milioane de euro, fără TVA. Această sumă reprezintă o reducere de 25% față de valoarea stabilită inițial, care se apropia de pragul de 190 de milioane de euro. Deși reducerea este semnificativă, tranzacția oferă o perspectivă concretă pentru repornirea producției și salvarea locurilor de muncă din regiune.

Tranzacția a atras reacții ferme din partea conducerii PSD. Întrebat despre modul în care s-a desfășurat vânzarea obiectivului industrial, Sorin Grindeanu a subliniat că mecanismul ales dezavantajează statul român, care ajunge să garanteze credite pentru a susține indirect afacerea unei entități private.

„S-ar traduce pe scurt cam așa: noi luăm niște bani împrumut, prin SAFE. Contractăm acei bani cu dobândă, că nu sunt bani... E adevărat, tot dobândă preferențială, că nu e una... E patru și ceva acum, s-a dus. Facem contracte pe banii luați împrumut cu o anumită companie. Acea companie cumpără din banii ăia și un șantier, ca să facă niște fregate pe care ni le vând nouă”, a explicat Grindeanu la România TV.

Principala nemulțumire exprimată de liderul politic se referă la destinația finală a fondurilor colectate în urma vânzării. În loc ca sumele să ajungă la bugetul public pentru acoperirea creanțelor statului, acestea vor fi direcționate către creditorul majoritar.

„Și din banii încasați nu se îndestulează statul român, ci fostul acționar majoritar al companiei, care este principalul și covârșitorul creditor al companiei. Noi ne împrumutăm de bani ca să-și regleze problemele financiare și de încărcare două companii, una...Realitatea crudă este asta. Eu sper să plătească”, a adăugat Grindeanu.

Reluarea activității la șantierul din Mangalia rămâne un pas esențial pentru industria navală românească, însă modul în care se derulează contractele de înzestrare și finanțările aferente va continua să fie un subiect tensionat pe scena politică.