Prefectura pregătește noi măsuri de relaxare pentru bucureșteni, dacă rata de incidență privind infectarea cu coronavirus se va menține sub 1,5. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat că într-o astfel de situație, dacă rata de infectare se va menține și miercuri sub 1,5 la mie, va convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență. Acesta ar urma să adopte noi măsuri de relaxare la nivelul municipiului București, în contextul pandemiei de COVID-19.

Prefectul Alin Stoica a precizat care vor fi măsurile de relaxare ce vor fi adoptate de autorități, conform prevederilor legale.

„Ieri (marți – n. red.) am scăzut sub 1,5 la mie. Înseamnă că în 48 de ore, CNSU urmează să se întrunească și să se intre în noul scenariu verde. Asta înseamnă că în sălile de spectacol o să poată funcționa cu capacitate de 50%, la restaurante în interior la fel se poate funcționa cu 50%. Se pot deschide spectacole drive-in unde să fie într-o mașină trei persoane sau s-ar putea face spectacole în aer liber cu maximum 300 de spectatori. Sub 1 la mie toți copiii să poată merge la școală, dar încă nu am ajuns la asta”, a declarat prefectul Alin Stoica.



Prefectul speră ca trendul să nu se inverseze

Cu toate acestea, prefectul a precizat că așteaptă cu inima strânsă noile date, până va primi confirmarea că lucrurile merg în direcția cea bună.

„Ne uităm la rata de infectare, suntem la două săptămâni de la Paște, suntem puțin cu inima strânsă să nu se întoarcă trendul. Dar cred că oamenii au respectat măsurile. A fost o scădere constantă și susținută. Cred că asta a ținut în special de respectarea regulilor”, a declarat Alin Stoica.

Evoluția ratei de incidență

Evoluția ratei de incidență cumulate, calculată la 14 zile, așa cum a fost stabilită în ultimele 10 zile în București.

11.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.49

10.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.59

09.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.65

08.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.78

07.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 1.9

06.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 2.07

05.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 2.17

04.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 2.27

03.05.2021 – ora 10:00 – valoarea de 2.42