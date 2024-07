Social Prăjitura adorată de cei mici. Ciocolată, cireșe și biscuiți, toate adunate într-un deliciu dulce







De multe ori, copiii sunt greu de satisfăcut atunci când vine vorba de mâncare. Aceștia pur și simplu refuză să încerce anumite preparate. Totuși, la această prăjitură cu ciocolată, cireșe și biscuiți, nu vor spune „nu” cu siguranță.

La fel ca faimosul său tată Jamie, Buddy Oliver este pasionat de prepararea alimentelor nutritive de zi cu zi. Totuși, acesta are un as în mânecă: deliciile dulci. Printre acestea se numără și faimoasa prăjitură „Rocky Road”, cu ciocolată, cireșe și biscuiți. Ce îți poți dori mai mult de la un desert? Această rețetă se încadrează cu siguranță în preferințele oricui și va satisface pe oricine are poftă de dulce. Ea provine din cartea de bucate de debut a lui Oliver, „Let's Cook”, care însoțește serialul TV Cooking Buddies, produs de Jamie Oliver Productions .

Prăjitură cu ciocolată, cireșe și biscuiți

Iată un deliciu care va deveni imediat unul dintre preferatele familiei tale. Pentru a prepara prăjitura cu ciocolată, cireșe și biscuiți, ai nevoie de mai multe ingrediente. Iată ce-ți trebuie pentru a realiza 16 porții delicioase:

ulei de măsline, pentru ungere

100 g ciocolată neagră (70%)

100 g ciocolată cu lapte de calitate

125 g unt nesărat

75 g sirop

50 g bezele

150 g biscuiți

75 g nuci nesărate, cum ar fi fistic, alune prăjite

75 g fagure de miere acoperit cu ciocolată

75 g cireșe sau fructe uscate

50 g ciocolată albă de calitate

Metoda de preparare

1. Ungeți ușor cu ulei o tavă de prăjit de 25 cm x 30 cm și tapetați-o cu o foaie de copt.

2. Așezați un bol termorezistent deasupra unei cratițe cu apă care fierbe ușor. Puneți ciocolata neagră și cea cu lapte, adăugați untul și siropul și amestecați ocazional până se topesc.

3. Înjumătățiți bezelele, rupeți biscuiții, tocați grosier sau zdrobiți nucile. Tocați fagurele de miere și tăiați cireșele sau fructele uscate în două (dacă este necesar), apoi puneți-le în amestecul de ciocolată.

4. Se toarnă în tava tapetată și se dă la frigider pentru cel puțin patru ore, apoi se scoate din tavă cu grijă.

5. Puneți ciocolata albă într-un castron termorezistent curat și topiți-o așa cum este descris la pasul doi (sau topiți-o în cuptorul cu microunde, dacă este mai ușor). Puneți ciocolata topită peste prăjitură, lăsați să se întărească în frigider, apoi tăiați în felii și serviți.

Servire mai festivă: Transferați amestecul într-un vas de budincă de un litru uns și tapetat cu ulei înainte de răcire, apoi răsturnați-l, turnați ciocolată albă topită și decorați-l pentru a transforma prăjitura într-o budincă de Crăciun, conform The Independent .