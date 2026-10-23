Numărul tranzacțiilor cu unități individuale din România a scăzut cu 32,3% în perioada iulie-septembrie 2026, comparativ cu același interval din 2025, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), analizate de platforma Storia. În București, reculul a fost de 36,1%, iar în județul Brașov s-a înregistrat o scădere de 63,4%.

În total, în al treilea trimestru au fost raportate la nivel național peste 30.500 de tranzacții cu unități individuale. Datele au fost publicate după ce un atac cibernetic asupra ANCPI, produs la jumătatea lunii iulie, a întrerupt accesul la informațiile oficiale privind tranzacțiile imobiliare.

În intervalul iulie-septembrie 2026, numărul tranzacțiilor cu unități individuale a fost cu 32,3% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Bucureștiul a înregistrat peste 8.500 de tranzacții, în scădere cu 36,1%.

Timiș a fost singurul județ dintre cele analizate în care numărul tranzacțiilor a crescut. Aici au fost raportate peste 2.700 de operațiuni, cu 6,5% mai multe decât în trimestrul al treilea din 2025.

În celelalte județe importante, numărul tranzacțiilor a scăzut. În Iași, reculul a fost de 26,9%, în Constanța de 29,8%, în Ilfov de 31,4%, iar în Cluj de 35,1%. În aceste județe au fost înregistrate aproximativ 1.500–1.800 de tranzacții.

Județul Brașov a avut una dintre cele mai mari scăderi din datele analizate. În trimestrul al treilea au fost înregistrate mai puțin de 900 de tranzacții cu unități individuale, cu 63,4% sub nivelul din perioada similară a anului trecut.

Scăderea din Brașov a fost aproape dublă față de media națională, potrivit analizei Storia.

Cătălina Ciorei, Senior Marketing Manager Storia & OLX Real Estate, a arătat că evoluția tranzacțiilor diferă semnificativ de la un județ la altul și că datele trebuie analizate împreună cu alți indicatori ai pieței imobiliare.

„Datele arată că evoluţia numărului de tranzacţii rezidenţiale nu este uniformă la nivel naţional, iar diferenţele dintre marile judeţe analizate sunt semnificative. În trimestrul al treilea, cele mai multe dintre acestea au înregistrat scăderi ale numărului de tranzacţii, în timp ce Timiş a consemnat o creştere de 6,5%. Pentru o imagine cât mai clară asupra pieţei, este important ca evoluţia tranzacţiilor să fie analizată într-o perspectivă mai amplă, alături de indicatori precum dinamica ipotecilor şi cea a autorizaţiilor de construire”, a declarat Cătălina Ciorei.

În perioada ianuarie-septembrie 2026, în România au fost înregistrate peste 98.000 de tranzacții cu unități individuale, cu 17,8% mai puține decât în primele nouă luni din 2025.

În București, scăderea a fost de 14,9%, sub media națională. Capitala a înregistrat peste 29.600 de tranzacții în acest interval.

Înainte de atacul cibernetic asupra ANCPI, Bucureștiul consemnase trei luni consecutive de creștere a numărului de tranzacții: 2,2% în aprilie, 15,9% în mai și 26,4% în iunie.

Timiș a fost singurul județ dintre cele importante în care numărul tranzacțiilor a crescut în primele nouă luni. Au fost raportate peste 7.600 de tranzacții, în creștere cu 4,2%.

În celelalte județe menționate în analiză, evoluția a fost negativă: scăderea a fost de 11,2% în Ilfov, 17,3% în Iași, 22,7% în Cluj, 29,3% în Constanța și 32,8% în Brașov.

Piața imobiliară din România nu a mai avut acces la date oficiale privind numărul tranzacțiilor după luna iunie, în urma atacului cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, produs la jumătatea lunii iulie.

Sistemul informatic e-Terra, utilizat pentru înscrierea, gestionarea și evidența cadastrului și a cărților funciare la nivel național, a redevenit disponibil la jumătatea lunii august.

Primele date parțiale privind tranzacțiile înregistrate în perioada afectată au fost publicate de ANCPI pe 16 octombrie.

Și numărul ipotecilor active pentru unități individuale a fost mai mic în perioada iulie-septembrie 2026. Datele ANCPI indică peste 18.300 de ipoteci active, în scădere cu 24,1% față de trimestrul al treilea din 2025.

În București, numărul acestora a coborât cu 27,4%, la aproape 5.400 de ipoteci active.

Timiș și Cluj au fost singurele județe importante în care indicatorul a crescut, cu 1,6%, respectiv 2,5%. În Constanța, scăderea a fost de 17,3%, în Iași de 29,9%, în Ilfov de 43,4%, iar în Brașov de 45,6%.

În primele nouă luni din 2026, ANCPI a raportat peste 57.100 de ipoteci active pentru unități individuale, cu 16,7% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Aproape 17.500 dintre acestea au fost înregistrate în București, unde scăderea a fost de 15,1%.

În toate celelalte județe importante menționate în analiză, numărul ipotecilor active a fost, de asemenea, în scădere: 12,8% în Timiș, 13,3% în Cluj, 13,9% în Constanța și 27,8% în Ilfov.

Datele privind tranzacțiile și ipotecile au fost analizate de platforma imobiliară Storia pe baza informațiilor furnizate de ANCPI.