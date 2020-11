Chiar înainte de căsătoria civilă dintre cei doi, Pepe a fost șantajat cu mai multe fotografii în care Raluca apărea complet goală. Cei care le dețineau i-au cerut artistului suma de 5.000 de euro pentru a nu le da publicității. Pepe și Raluca Pastramă s-au căsătorit pe 18 aprilie, 2012 și cu puțin timp înainte de ceremonie, artistul a aflat de existența a cinci fotografii în care iubita sa apărea goală și care ar fi trebuit să apară chiar în ziua cununiei. Artistul a refuzat să cedeze acestui șantaj și a ieșit, public, într-o emisiune de televiziune unde a dat totul în vileag.

„Ştiam de pozele astea demult! Avea 17 ani şi nu e nimic scandalos în ele! Mi s-au cerut 5.000 de euro să nu apară. E o fată gravidă, foarte cuminte. S-au încercat fel şi fel de acuze. Eu am aflat de această manevră acum trei săptămâni, probabil ei au copt-o acum două luni”, a povestit Pepe, la vremea respective, în emisiunea „Un Show păcătos” de la Antena 1

Artistul a povestit, în emisiunea respectivă, și alte detalii despre cea care avea să-i devină soție și despre fotografiile așa-zis compromițătoare. De asemenea, fără să dea nume, Pepe a relatat că fotografiile cu pricina au ajuns în mâinile unor „prietene” care au dorit să obțină niște bani de la el.

„Eu am cunoscut-o pe Raluca în iulie. Ea face 21 azi. Eu nu cred că un om până la 20 de ani nu a mai avut vreo relaţie. Eu, după trei luni cât timp am vorbit cu ea, am constatat că e virgină. Acel prieten al ei, cu care a stat câteva luni, a fost cu ea acum 2 ani şi ceva. Ea şi-a făcut nişte fotografii singură în oglindă. Ea nu a postat aceste fotografii nicăieri şi nici nu le-a trimis celui care pretinde că le are”, mai spunea Pepe la vremea respectivă.

Divorțul anului

După opt ani de la acest episod, pe 2 noiembrie 2020, Pepe a anunțat că el și Raluca au decis să divorțeze și a subliniat că acest lucru se va desfășura în cabinetul unui notar, pe cale amiabilă. Ulterior, relațiile dintre cei doi s-au deteriorat, mai ales după ce s-a spus că Pepe ar fi agresat-o pe Raluca în fața copiilor.

Mai mult, Oana Roman, prietenă foarte apropiată cu Pepe, a dezvăluit că Raluca l-ar fi înșelat cu un stomatolog arab din Pipera într-o aventură la munte. Oana Roman a spus că acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă în care Pepe și soția sa locuiau separat.

Drept urmare, se pare că divorțul amiabil nu mai este de actualitate, iar disputa dintre cei doi se va muta în instanță.